Qatar 2022 : l'ombre d'un doute

Le congrès de la FIFA qui se tient actuellement à Doha s'avère un grand show, d'abord destiné à lancer la future coupe du monde sur place en novembre prochain avec le tirage au sort des groupes. Il s'agit également de tenter de mettre sous le tapis les polémiques, en particulier en terme de coûts humains, liées à l'organisation de cette compétition dans l'émirat. Mais il est déjà trop tard pour imposer une chape de plomb.

Le dur apprentissage de la démocratie

Lise Klaveness, présidente de la fédération norvégienne, n'a pas tremblé avant de s'exprimer devant les 210 autres membres représentés au congrès : "". Un tel discours s'avère rare lors des grandes messes de la FIFA, plutôt habituée aux logorrhées autosatisfaites et aux tractations dans les couloirs. Évidemment personne n'a été surpris que cette prise de position provienne d'un pays où cette question a déjà secoué le petit monde du ballon rond. Les plus sarcastiques expliqueront par ailleurs qu'éliminée, la Norvège peut facilement s'indigner et donner des leçons. Pas besoin d'en rajouter, le boycott n'a jamais été un projet sérieux pour qui que ce soit. Surtout dans une " occident " qui mange dans la main, surtout en ce moment, de ce grand producteur de gaz naturel.Toutefois cette audace, normalement logique dans n'importe quel espace démocratique, a été fort peu apprécié, entre petits fours et siestes dans les hôtels de luxe. Gianni Infantino, qui avait au préalable nié dans une merveilleuse prose stalinienne avoir désiré promouvoir une coupe biennale, s'est fendu d'un réplique très irritée auprès des journalistes tendant leur micros : "". Terrifiant n'est-ce pas une presse qui fait son boulot, y compris les médias les plus consensuels. Surtout qu'il le veuille ou non, et le cas russe l'a récemment illustré, la FIFA ne pourra plus ignorer les douleurs de ce monde ou prétendre s'en tenir à l'écart. Les propos de la présidente norvégienne n'en constituent qu'une petite illustration. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com