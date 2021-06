PSG : Wijnaldum, une idée de Gini

Le PSG a officialisé ce jeudi l'arrivée de sa première recrue de la saison, et il s'agit du milieu de terrain néerlandais Georginio Wijnaldum. Un joueur qui arrive libre (son contrat avec Liverpool expirera le 30 juin), mais contre un salaire paraît-il conséquent, arme clé pour le convaincre de se ramener porte d'Auteuil. Le juste prix à payer pour renforcer son milieu de terrain... et mettre un petit taquet au Barça, concurrent sur le dossier, au passage.

Wijnaldum-Pochettino, idylle repoussée

Dans la liste longue comme le bras des petites guéguerres opposant le Paris Saint-Germain au FC Barcelone, sur et en dehors du terrain, depuis quelques années, on va pouvoir ajouter celle-ci. Archifavori pour récupérer Georginio Wijnaldum à la fin de son contrat avec Liverpool, au point que de nombreux médias et les pontes du journalisme mercato annonçaient un accord absolu avec le joueur et ne donnaient à l'affaire qu'une poignée de jours pour être bouclée, lesse sont fait doubler aupar une offre éclair du PSG. Une blitzkrieg efficace : en doublant, selon certaines sources, l'offre financière du Barça, Paris a fait tourner la tête de Gini qui a fini par rejoindre la ville de l'Amour. Une arrivée que le club de la capitale vient d'annoncer, avec la signature d'un contrat de 3 ans pour le Batave de 30 ans, soit jusqu'en 202X. Un renfort plus qu'attendu, dans un secteur où, sans être sinistré, le PSG a souvent paru très court cette saison.Sur le papier, ce transfert a tout du très joli coup pour le Paris Saint-Germain. Mises de côté la question du salaire (différentes sources ont évoqué des montants allant de 8 à 10 millions d'euros annuels) et les motivations du Hollandais au moment de faire son choix de destination, le club de la capitale, qui avait par ailleurs déjà tenté d'acheter Wijnaldum en 2015 lorsqu'il n'était encore qu'un jeunot au PSV Eindhoven, s'offre là un joueur extrêmement solide dans un secteur où il en avait grand besoin. Cette saison, entre les blessures, les suspensions et le turn-over de l'effectif, jamais les Rouge et Bleu n'ont semblé trouver la formule gagnante - ou, au moins, stable - entre Verratti, Gueye, Paredes, Danilo Pereira et Herrera. Wijnaldum, milieu "box-to-box" de Premier League par excellence, soldat sûr de Jürgen Klopp, artisan majeur