PSG : Tournez manège

Porté par son trio offensif depuis de longues semaines, le PSG ne s'appuie guère sur son banc de touche dans ce secteur. Entre faible temps de jeu, stars peu enclines à laisser leur place et prestations pas toujours flamboyantes, quel rôle pour les seconds couteaux dans la capitale ?

Remplaçants à temps plein

Mardi soir, après plus de 70 minutes de démonstration de la MNM, c'est un petit événement qu'a connu le Paris Saint-Germain. En venant clore la marque à la réception d'une passe de Messi, Carlos Soler est devenu le premier homme hors du trio offensif à faire trembler les filets depuis Nuno Mendes, le 3 septembre dernier à Nantes. Soit une série de dix rencontres à compter exclusivement sur trois joueurs pour transpercer les filets des équipes adverses. Surtout, ce premier but du milieu espagnol dans la capitale interroge sur le rôle que peuvent tenir les remplaçants offensifs au sein du club. Et si ce match contre Troyes, coincé entre deux représentations européennes, était enfin l'occasion de voir les hommes de l'ombre illuminer le Parc des Princes ?", assurait Christophe Galtier fin juillet, avant les débuts de son PSG en compétition officielle lors du Trophée des Champions. Le mercato a donc été agité dans le sens des arrivées pour pallier aux aléas d'une saison pas comme les autres. Trois mois plus tard pourtant, les Hugo Ekitike, Pablo Sarabia – de retour de son prêt au Sporting – et autres Carlos Soler donc, ne sont alignés que par défaut, lorsque le mollet de Lionel Messi (deuxième joueur de champ le plus utilisé derrière Marquinhos avec 1402 minutes) ou la hanche de Kylian Mbappé sifflent. C'est bien simple : blessures mises à part, seul Neymar s'est assis sur le banc au coup d'envoi, à la Beaujoire.Résultat : trois titularisations en championnat pour Sarabia contre une seule pour Ekitike en plus de quelques – bien courtes – entrées en jeu. ", analysait Galtier après la réception de