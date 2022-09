PSG : Tournez manège !

En plus de coller des 3-0 à tous ses adversaires cette semaine, Christophe Galtier a pu faire du turnover en toute sérénité. Et sans froisser qui que ce soit, paraît-il.

Banane et dynamique

"J'ai pris la décision, et elle a été acceptée de manière très correcte par Ney" Christophe Galtier sur la non titularisation du Brésilien

Les mots d'Antoine Kombouaré ont peut-être dépassé sa pensée, ce samedi en conférence de presse après avoir mangé un 3-0 à domicile face au Paris Sant-Germain , mais ils traduisent plutôt bien le confort dans lequel le champion de France en titre - et leader après six journées - a entamé ce nouvel exercice. C'est bien simple : mis à part l'AS Monaco (1-1, 4journée), tous les adversaires du PSG ont été massacrés par au moins trois buts d'écart, si ce n'est cinq (Clermont) ou six (Lille). Dans ce contexte, le nouveau locataire du banc parisien, Christophe Galtier, a pu prendre ses aises et faire tourner son effectif, comme il l'avait promis cette semaine[...]. Et ce à quelques jours du premier match européen de la saison avec un gros morceau d'entrée (la Juventus) et un choc qui va nécessiter, dixit l'entraîneur des Franciliens.À Toulouse (0-3) en milieu de semaine , Neymar avait quitté ses partenaires dès la 68, le visage fermé, alors que les Trois Mousquetaires avaient été alignés ensemble. Cette fois à la Beaujoire, le Brésilien s'est carrément assis sur le banc au coup d'envoi (tout comme Nuno Mendes et Sergio Ramos, supplées par Juan Bernat et Danilo Pereira dans le onze de départ) et n'a tombé la… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com