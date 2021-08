PSG-Real-Mbappé : le bon, la brute et le fuyant

Entre le PSG, qui veut à tout prix conserver l'un des symboles de son projet, le Real Madrid, qui rêve de son gros coup sur le mercato et qui ne jure que par lui, et Kylian Mbappé, qui ne demande qu'à répondre à l'appel des sirènes, est en train de se former le triangle amoureux le plus torride de cette fin de mercato. Il y aura forcément un perdant. Mais qui ?

Leonardo : " Si un joueur veut partir, c'est à nos conditions "

Personne n'est au-dessus de l'institution, vraiment ?

Il y a des histoires d'amour qui sont destinées à s'écrire, tôt ou tard. Et qu'importe si elles prennent un peu de temps. Celle entre le Real Madrid et Kylian Mbappé rentre dans cette case-là. Le mariage entre le Real, l'un des plus grands clubs de l'histoire du football habitué à réunir les meilleurs joueurs de la planète sous son beau maillot blanc, et le jeune prodige français, qui fait justement partie de cette catégorie et a passé son enfance dans une chambre tapissée de posters de Cristiano Ronaldo époque madrilène en rêvant un jour de l'y succéder, semble avoir toujours été destinée à se produire. Les alliances sont prêtes, ne reste plus qu'à se dire oui et à les enfiler. Mardi dans la soirée, plusieurs médias confirmaient, ce qui a été affirmé par Leonardo depuis, que le Real avait transmis une première offre autour de 160 millions d'euros au PSG pour avancer la date des noces. Problème : Kylian Mbappé est actuellement engagé dans une relation, et la rupture ne sera pas simple.L'histoire du transfert qui va très certainement se régler - soit cette saison, soit la saison prochaine - entre le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et Kylian Mbappé est celle d'une bataille d'égos, entre trois mastodontes du football mondial qui veulent tous ressortir de cet épisode sans avoir été trop amochés. En 2017, Paris a réalisé un véritable coup de force en parvenant à arracher son prodige à Monaco, alors que le Real lui faisait les yeux doux. Un coup de force, parce que c'était dans un mercato qui l'avait déjà vu signer Neymar, qu'il s'agissait déjà de l'un des plus grands talents