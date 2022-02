PSG-Real Madrid : Kylian Mbappé, roi de Paris

Comme face à Rennes vendredi dernier et comme toujours depuis de nombreux mois, Kylian Mbappé a fait gagner le Paris Saint-Germain. Ce mardi soir, le champion du monde a encore attendu le temps additionnel pour marquer un but génial, punir le Real Madrid, le club qu'il pourrait rejoindre en fin de contrat l'été prochain, et confirmer qu'il fait actuellement partie des tout meilleurs.

Hors normes

La langue française est d'une grande richesse mais cela ne semble pas suffire quand il s'agit d'écrire sur Kylian Mbappé. Ce sont les mêmes adjectifs qui reviennent semaine après semaine pour qualifier les prestations de l'attaquant parisien, et il va bientôt falloir en inventer de nouveaux pour ne pas tourner en rond. Exceptionnel, génial, rare, précieux, extraordinaire, unique, stratosphérique, sauveur, immense, phénoménal... ce n'est que le début d'une liste non exhaustive de mots que l'on peut associer au champion du monde. L'extra-terrestre parisien ne cesse d'impressionner, de repousser les limites et d'assumer son statut de superstar du ballon rond pour convaincre les derniers sceptiques. En parallèle de sa routine, celle qui consiste à porter le Paris Saint-Germain sur ses énormes épaules en Ligue 1, Mbappé a rappelé en mondovision qu'il faisait déjà partie de la classe des très grands, ce mardi soir, en terrassant le Real Madrid d'un bijou sensationnel au bout du temps additionnel.À l'heure qu'il est, le chef d'œuvre de Kylian Mbappé a déjà fait le tour du monde. Mais au Parc des Princes, le temps s'est arrêté aux environs de 22h51 pour laisser le virtuose se faufiler entre Éder Militão et Lucas Vázquez pour peindre un nouveau tableau inestimable et crucifier le valeureux Thibaut Courtois., a décrit l'artiste au micro de Canal+ quelques minutes à peine après sa merveille.Aussi souverain devant les micros que sur un terrain, Mbappé a encore sauvé le PSG, ou plutôt fait respecter la physionomie d'un match dominé par son équipe et lors duquel il aurait pu faire trembler les filets plus tôt (7 tirs, 1 penalty provoqué) sans un excellent gardien madrilène. Surtout, l'international Lire la suite de l'article sur SoFoot.com