PSG - Real Madrid : Ici tout commence

Il paraît que la saison a débuté en août et que le Paris Saint-Germain aurait gagné quelques matchs. Pourtant, pour le club de la capitale, la saison ne fait que commencer avec ce huitième de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid au Parc des Princes. Une rencontre qui arrive au moment où les supporters ont exprimé leur colère envers les joueurs et dirigeants parisiens. Une victoire et tout est pardonné ?

PSG Real Madrid 15/02/2022 - 21:00 Ligue des champions Diffusion sur

34 matchs, 3060 minutes disputées, 23 victoires, 8 nuls, 3 défaites, 72 buts marqués, 28 encaissés, une défaite au Trophée des champions, une élimination lors des huitièmes de finale de la Coupe de France, une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, quatre maillots différents sortis : tel est jusqu'ici le bilan de ce PSG 2021-2022. Un bilan qu'il est possible d'observer de deux façons. Verre à moitié plein : 68% de victoires, plus de deux buts par match, une Ligue 1 déjà pliée et un Kylian Mbappé en feu. Verre à moitié vide : deux trophées déjà laissés sur le bord de la route, un Lionel Messi qui cherche encore ses repères, un style de jeu impossible à ranger dans une case et des supporters en colère. Les indécis, eux, n'attendent qu'une chose : que le verre se remplisse ou se vide avec le début de la phase finale de la Ligue des champions, compétition qui va décider de l'adjectif à adosser à la première saison pleine de Mauricio Pochettino sur le banc parisien. Peu importe ce qui a été fait jusqu'ici, tout se décide ici et maintenant, lors de cette période sur laquelle le staff bosse depuis des mois pour que les joueurs débarquent au poil physiquement. Interrogé sur le sujet lundi en conférence de presse, Marquinhos a… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com