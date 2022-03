information fournie par So Foot • 09/03/2022 à 13:00

PSG-Real, c'est le Mbappico

D'un côté, le PSG qui essaye à tout prix de le conserver. De l'autre, un peuple madrilène qui n'attend que lui. Ce soir à Madrid, les 60 000 paires d'yeux présentes au Bernabéu ne seront toutes rivées que sur Kylian Mbappé, qu'il soit à 100% ou diminué. Car dans les rues de Madrid, on le sait : les prochaines semaines, à commencer par ce match, seront décisives dans le futur du génie français, que l'on espère de blanc vêtu.

Real Madrid Paris S-G Le 09/03/2022 à 21h Diffusion sur

"Il sera comme un président, ici"

"Il sera comme un président, ici"

Comme souvent, en ce mercredi 9 mars, Madrid se réveille pour trouver, dans ses kiosques débordant de journaux fraîchement déballés, un visage et un nom familiers imprimés sur le papier. En une de, l'un des quotidiens madrilènes, il apparaît même seul, dans toute sa majesté. Les six lettres qui l'épellent valent déjà de l'or, et pourraient compter double, voire triple en cas d'exploit sur le terrain. Si c'est sous le maillot du Paris Saint-Germain qu'il évoluera à l'occasion de ce huitième de finale retour de la Ligue des champions , Kylian Mbappé sait qu'il a un rendez-vous tout particulier avec un public madrilène qui l'adule déjà., a admis Carlo Ancelotti mardi, en conférence de presse.Parmi les applaudissements attendus au Bernabéu, il y aura peut-être ceux de Carlos. À 31 ans, le bonhomme a fait le voyage depuis le Honduras pour assister au…