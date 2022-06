PSG : Peut-on gagner une Ligue des champions avec un maillot aussi moche ?

Un bavoir. Voilà à quoi ressemble la nouvelle tunique du Paris Saint-Germain pour la saison à venir. Une tunique immonde qui en plus ne respecte pas la tradition du maillot Hechter. De quoi empêcher le club de la capitale de remporter la Ligue des champions ? Rien n'est moins sûr.

Il paraît que le goût est subjectif. Pourtant, le Paris Saint-Germain a prouvé le contraire en arrivant à mettre tout le monde d'accord. Habitué à diviser, le club de la capitale a cette fois-ci réussi l'exploit de faire l'unanimité lors de l'annonce de son nouveau maillot domicile pour la saison 2022-2023. Eh oui, que ce soit les supporters du PSG, ceux qui détestent le club ou encore les habitués de la Fashion Week, tous sont du même avis : cette liquette est affreuse. Pour la simple et bonne raison que les joueurs de foot n'ont pas 2 ans et n'ont donc a priori pas besoin d'un bavoir géant pour courir sur un terrain de football.

??️? #???????????? Notre nouveau maillot ???? 22/23 est disponible ??▶️ https://t.co/X06qSjOfhg pic.twitter.com/SS6PyPvPpb

Le respect est mort

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 29, 2022Nike a prouvé par le passé - et notamment pour les maillots extérieurs de 2019-2020 et de 2020-2021 - que les designers qui travaillent pour la société américaine savent faire du bon boulot. Alors comment ont-ils pu à ce point se tromper, à l'image de cette bande du milieu qui s'arrête avant d'arriver au col ? À moins que ce ne soit un message subliminal envoyé aux joueurs à qui on reproche parfois de se comporter comme des gamins. D'autant plus que cette sensation de bavoir géant était déjà présente sur le maillot de la saison 2013-2014 des Parisiens. Et vu que celle-ci s'était terminée avec une défaite en seizièmes de finale de Coupe de France contre Montpellier et une élimination en quarts de finale de Ligue des champions sur un but du tibia de Demba Ba face à Chelsea, le PSG s'est dit que c'était une bonne idée de reproduire cette pièce affreuse.Finalement, le pire dans ce maillot n'est peut-être pas sa…