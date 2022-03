PSG, perdons plus grand

Après Chelsea en 2014, le Barça en 2017, Manchester United en 2019, le PSG a connu une quatrième désillusion européenne avec cette défaite 3-1 à Santiago Bernabéu face au Real Madrid. Autant de revers qui n'ont rien appris aux Parisiens, toujours aussi fébriles mentalement.

Une erreur et tout déraille

Il paraît que l'on apprend beaucoup plus dans la défaite que dans la victoire. Un proverbe qui ne s'applique visiblement pas à Paris qui n'apprend décidément pas de ses erreurs années après années. Et ce match face au Real Madrid entre donc dans le panthéon de la lose du PSG en Coupe d'Europe où il rejoint ceux face à Chelsea en 2014, Barcelone en 2017 et Manchester United en 2019. Pourtant, entre-temps il y a eu des changements d'entraîneur, des recrutements à plusieurs dizaines de millions d'euros et même une finale de Ligue des champions. Preuve que le problème est peut-être ailleurs. Et surtout qu'il est très profond.Les supporters ont beau avoir connu toutes les désillusions européennes avec le PSG, lorsque Kylian Mbappé ouvre le score, pas grand monde n'imaginait un tel scénario à l'arrivée. Il faut dire qu'à ce moment-là, Paris menait 2-0 sur l'ensemble des deux confrontations et le Real Madrid semblait être au fond du trou. Pourtant, les premières minutes du match avaient déjà laissé entrevoir une légère fébrilité chez les Parisiens lorsque lesont pressé dès le coup d'envoi. Finalement, l'orage est passé à côté et la confiance est revenue avec le but de Kylian Mbappé. Sauf qu'une fois encore, il a fallu d'une seule erreur pour que tout s'écroule. Alors oui la faute de Gianluigi Donnarumma, qui aurait dû envoyer une ogive dès qu'il a reçu le cuir dans les pieds, est grossière. Mais il n'en reste pas moins qu'à ce moment-là, il n'y a que 1-1 et Paris tient toujours sa qualification. Il n'y avait donc pas de quoi paniquer.Problème : personne - ni le capitaine Marquinhos, ni un autre joueur, ni Mauricio Pochettino - n'a recadré l'équipe pour lui dire de se calmer. Au contraire, les têtes étaient baissées, la peur se lisait dans le regard et les corps parisiens. Pourtant, de nombreux d'entre eux n'étaient pas là lors des dernières désillusions. Mais visiblement ils se sont très vite imprégnés de la culture de la lose du club. Et ce qui devait arriver, arriva. Karim Benzema double la marque - là encore le PSG n'était pas éliminé - avant de profiter d'une grossière erreur Lire la suite de l'article sur SoFoot.com