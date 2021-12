PSG, on se dit rendez-vous en février

Le PSG avait donc décidé de réserver le meilleur pour la fin dans cette phase de poules de Ligue des champions. Malgré un duel sans enjeu, les Parisiens ont livré leur meilleure partition européenne de l'automne face au Club Bruges, ce mardi (4-1). Pas de quoi faire oublier un bilan globalement mitigé pour les soldats de Mauricio Pochettino.

Mbappé toujours plus haut, Donnarumma parfaitement lancé

Paris se réveille et dévore Bruges

Ça y est, c'est fini. S'il n'avait rien à en espérer sur le plan comptable (la deuxième place était certaine après la défaite à City), le PSG a achevé sa phase de poules de Ligue des champions par une victoire relativement probante face au Club Bruges. À l'heure de dresser le bilan de l'automne européen des Parisiens, la moue est pourtant plutôt dubitative. La faute à cette deuxième place d'abord, une première depuis la saison 2016-2017, lors de laquelle les Rouge et Bleu avaient cédé le trône de leur groupe au soir d'un nul à domicile contre Razgrad. Mais c'est surtout le contenu global proposé par la troupe de Pochettino qui a de quoi inquiéter au moment de se projeter sur la suite de l'aventure. Tellement loin des attentes folles nées du parcours de la saison passée, suivie d'un mercato cinq étoiles.Au rayon des satisfactions, un premier nom vient immédiatement à l'esprit: Kylian Mbappé. La triplette offensive sous le feu des critiques, l'enfant de Bondy a mis l'équipe sur ses épaules, comme il l'avait fait à Barcelone ou à Munich il y a quelques mois. Décisif à chaque match (4 buts, 5 passes décisives sur les 13 pions du PSG), le génie français totalise désormais 31 caramels sur la scène européenne. Seule ombre au tableau, un penalty raté sans conséquence contre le RB Leizpig, mais qu'importe, le PSG sait au moins une chose à mi-parcours : son homme fort porte le n°7, court plus vite que les autres et n'a pas sa langue dans sa poche., confiait-il à Canal+ au coup de sifflet final .Parmi les joueurs qui ont répondu présent sur le plan individuel, Gianluigi Donnarumma s'est lui aussi illustré. Pour sa grande première dans la plus belle des compétitions de clubs, l'Italien a étalé tout son talent lors du match aller contre Manchester City. Avant de récidiver ce mardi face Lire la suite de l'article sur SoFoot.com