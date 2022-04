PSG : On était à la fête du titre des ultras devant le Parc des Princes

Dès la 75e minute de PSG-Lens et pendant une petite heure après le match, les Ultras parisiens ont convié les supporters à fêter le dixième titre de champion de France de l'histoire du club au pied du virage Auteuil. Après des semaines des contestations, le public parisien a enfin retrouvé de la voix, des couleurs et de la ferveur. Une parenthèse enchantée dans une fin de saison un peu morose.

"Ce titre, on n'en n'est pas fiers" Un supporter parisien devant le virage Auteuil

Libérés, délivrés

Dans les voix qui s'enraillaient au son de chants oubliés depuis quatre matchs, on ressentait tout le plaisir d'à nouveau donner de la voix ensemble. Ne serait-ce, finalement, que d'avoir quelque chose à célébrer. Le Collectif Ultras Paris avait donné rendez-vous au peuple parisien au pied du virage Auteuil à la fin de ce PSG-Lens (1-1) pour des festivités auxquelles les joueurs n'étaient pas vraiment conviés . Hors du stade, au rythme des chants et des feux d'artifice, entre amoureux d'un club qui les a déçus mais dont ils avaient quand même envie d'applaudir un accomplissement fort dans son histoire : la conquête du dixième titre de champion de France. ", lâche Enzo, 22 ans, entouré d'une bande de potes qui bondissent sans discontinuer, sans doute pour évacuer les fourmis dans les jambes.Malgré le paradoxe, parler d'un moment de malheur durant la célébration d'un dixième titre de champion de France résume assez bien la situation actuelle du PSG . ", tranche Erwan*, 22 ans." Autour du noyau dur des Ultras parisiens, dont un petit groupe encagoulé craque les fumis rouge et bleu à la chaîne, des centaines de supporters se sont amassés avant même le coup de sifflet final pour commencer à chanter. Certains auront raté le but de l'égalisation de Corentin Jean, côté lensois. Peu importe, le spectacle en dehors du stade surpasse celui sur le terrain. ", expire Yannick, la cinquantaine, maillot floqué…