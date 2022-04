PSG-OM : Paris tremble, mais s'adjuge le Classique

Tantôt dominateur, tantôt inquiété en première période, puis simple gestionnaire en seconde, le PSG s'est imposé en sénateur face à l'OM, qui n'aura pourtant pas manqué de les inquiéter (2-1). Un match qui aura tenu ses promesses dans les 45 premières minutes, avant de sombrer dans un profond ennui.

PSG 2-1 OM

Paris s'est fait peur, un peu

Il y aura eu une constante dans les matchs du Paris Saint-Germain cette saison : qu'importe la qualité du jeu qui a pu être montrée, l'envie, l'engagement et même les buts, même chez l'adversaire, il est toujours arrivé un moment où l'on s'est mis à regarder le chronomètre en se disant que le temps avançait quand même vachement lentement. C'est, une nouvelle fois, le sort qu'a été réservé à ce PSG-OM : une première période animée, emballante, avec trois buts ; un second acte soporifique, noyé dans un faux rythme qui n'aura procuré de plaisir à personne. C'est à peine si on retiendra le score : une petite victoire parisienne, d'un but, qui correspond à un pas de plus vers le 10titre de champion de France de l'histoire du PSG.Dans un Parc plongé dans un silence triste à mourir, la faute à une grève des encouragements qui persiste dans le virage Auteuil, Paris et Marseille étaient donc prêts à se rendre coup pour coup. Et ce sont les Parisiens qui attaquent les premiers. Face à un bloc olympien très resserré, à 5 derrière, le PSG fait tourner en attendant l'ouverture comme sa section handball. Il finit par la trouver, par les airs : passe lobée magnifique de Verratti, reprise acrobatique instantanée de Neymar qui lobe Lopez, clinique. Dominateur dans son jardin, Paris fait donc ce qu'il sait faire de mieux : enfiler les chaussons et laisser se renverser le rythme du match. Marseille s'ouvre plus et tente, profitant des fébrilités parisiennes derrière, notamment sur coup de pied arrêté. Demi-heure de jeu, Marseille obtient deux corners coup sur coup. Sur le second, Donnarumma se troue, et laisse le ballon atterrir dans les pieds… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com