PSG-OM : Faites votre jeu

Disputé dans un contexte extrasportif particulièrement fourni, en particulier côté parisien, ce Classique promet également beaucoup sur le terrain. En grande forme depuis le début de la saison, les deux équipes abordent la rencontre posées sur le podium et regardent vers le haut. Attention, soirée qui pourrait bien s'avérer un tournant aussi bien dans la capitale que sur le Vieux-Port.

Hype-moi si tu peux

Une nouvelle fois interrogé sur l'actualité du Paris Saint-Germain loin du terrain, notamment autour de Kylian Mbappé, Christophe Galtier avait un message à faire passer vendredi, à 48 heures du Classique : parlons foot. D'autant que ce duel au sommet ne manque pas de croustillant sur le pré."Il me tarde de voir ce match-là, comme il me tarde de voir le match face à Lyon" ", lançait encore Galtier. Alors, place au jeu.Rarement ces dernières saisons, cet affrontement entre un club de la capitale surpuissant et des Phocéens vainqueurs une seule fois depuis 2011 aura été aussi alléchant sur le papier. Et si Lorient – ou Ajaccio, c'est au choix – nous ont privés sur le fil d'un choc entre les deux patrons du classement, ce Classique ne manque pas de sel. Surtout, l'OM, régulièrement frileux au moment de venir visiter la capitale ces dernières saisons, semble avoir de très beaux arguments à proposer. Et ne comptez par sur Igor Tudor, Alexis Sánchez et compagnie pour venir jouer les faire-valoir., tentait de tempérer un Pau Lopez peu concerné par la vie des Rouge et Bleu, vendredi.Vainqueur de ses deux derniers matchs de Ligue des champions avec la manière, Marseille se sait à quelques heures d'un potentiel très gros coup. Reste à savoir si Paris aura le malheur de se saborder façon Sporting. Au Camp des Loges, Christophe Galtier n'a pas caché que les nombreuses absences en défense (Kimpembe et Ramos manqueront à l'appel) pourraient l'amener Lire la suite de l'article sur SoFoot.com