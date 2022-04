PSG-OM : Classique sans enjeu, classique heureux ?

Le leader de Ligue 1 et son dauphin s'affrontent ce dimanche soir pour un Classique à l'enjeu nul, ou presque. Entre un PSG en pleine crise identitaire qui court largement en tête du championnat et un OM solide deuxième dont l'énergie sera sans doute dirigée vers la Coupe d'Europe en cette fin de saison, on devrait au moins avoir droit à un match débridé, à la tension symbolique plus que sportive.

Ici c'est les Parias

C'est un match qui aurait pu être le sommet d'une fin de saison haletante. Sur le papier, il faut dire que tous les éléments sont réunis : le Paris Saint-Germain, leader de Ligue 1 en quête de son dixième titre de champion de France, reçoit l'Olympique de Marseille, son dauphin et ennemi juré depuis les années 1990, à sept journées de la fin du championnat. Depuis le rachat du PSG par Qatar Sports Investments, les occasions de jouer des Classiques dans des contextes aussi captivants n'ont pas été nombreux. À vrai dire, c'est seulement la quatrième fois depuis la saison 2011-2012 que Paris et Marseille s'affrontent dans la peau du leader et de son dauphin, et la première que Paris reçoit Marseille au Parc dans cette configuration. Oui, mais voilà. Derrière cette réalité s'en cache une autre : au 17 avril, Paris dispose de 12 points d'avance sur l'OM, ce qui l'assure quasiment du titre et enlève clairement de la dramaturgie à ce match, mais est surtout secoué par la zone de turbulences extra-sportives qu'il traverse et qui ont rendu sa fin de saison en Ligue 1 presque anecdotique. Ce Classique inclus.Principal élément marquant de ce Classique : il se jouera, comme les deux derniers matchs au Parc des Princes, sans les Ultras parisiens, qui ont vraisemblablement décidé de ne pas briser leur boycott initié après Real Madrid-PSG pour l'occasion. Un signal fort : les PSG-OM sont généralement le match le plus important de la saison. L'occasion de démonstrations de force de la part des supporters en tribunes et d'une ambiance électrique, parfois étouffante. Pas cette saison. Dans son virage Auteuil, le CUP, qui manifeste depuis des mois son mécontentement face au faible niveau de jeu et face à la gestion sportive qu'il estime défaillante du PSG malgré les résultats, devrait rester très calme. Une situation qui a atteint, après Madrid, un point de non-retour, jusqu'à mener à ce boycott, impensable, d'un Classique que les Parisiens joueront donc sans leurs Ultras, comme s'ils étaient à l'extérieur. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com