PSG-OM : âmes hypersensibles s'abstenir

Ce mercredi 13 janvier, journée nationale de l'hypersensibilité, le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille se retrouvent à Lens pour disputer le Trophée des champions (21h). Quatre mois, jour pour jour, après leur dernière joute en septembre, qui avait vu l'OM l'emporter pour la première fois depuis 10 ans au Parc des Princes, mais qui s'était surtout terminée sur une baston générale, cinq cartons rouges, un coup de boule de Kurzawa, du bon trash-talk et des accusations d'insultes racistes. Autant dire qu'il ne faudra pas grand-chose pour que la mèche se rallume.

Bien commencer 2021

Sans parler de rituel, cela commence doucement à ressembler à une marotte. Alors que l'Olympique de Marseille va retrouver le PSG ce mercredi, lors du Trophée des champions à Lens, André Villas-Boas a remis lundi en conférence de presse une pièce dans sa machine préférée à l'approche d'un match contre Paris : parler d'oseille. Évoquant les effets de la pandémie sur le football, il déclarait ainsi que. Venant du même Villas-Boas qui, en 2019 et en 2020, glissait déjà à l'approche de matchs contre Paris des phrases comme :ou encore, difficile de ne pas y voir une petite attaque visée au seul club qui a fait sauter le plafond des 200 millions d'euros sur le mercato.Pas besoin de s'appeler Clément Viktorovitch pour cerner la pirouette rhétorique du Portugais : centrer son discours sur l'argent (une thématique qui capte toujours énormément d'attention, au détriment du reste) et se poser en David contre le Goliath parisien, c'est se défausser avant même le coup d'envoi de toute responsabilité en cas d'échec. Mais pas que. Car si on pourra opposer au Portugais tout un tas d'arguments à ce discours un peu trop facile pour un entraîneur dans le circuit depuis dix ans (des plus factuels, comme le fait que Paris a enchaîné des victoires contre Marseille bien avant le Qatar ; aux plus Lire la suite de l'article sur SoFoot.com