PSG-OM 1992 : "Ce match, je ne le montrerai pas à mon fils"

Le 18 décembre 1992 se déroule au Parc des Princes ce qui est devenu la hantise de la Ligue de football professionnel : un match à haut risque en tribunes, en raison de la rivalité naissante entre le PSG et l'OM. Sauf que ce jour-là, ce n'est pas entre supporters, mais directement sur le terrain, entre joueurs, que la castagne va avoir lieu. Le bilan est sans appel : 55 fautes, dont 33 en première période, (seulement) 6 cartons jaunes et un match qui deviendra l'un des "Classiques" les plus mémorables de l'histoire. À la veille de la 101e confrontation entre Parisiens et Marseillais, récit d'une soirée de boxe avec ceux qui l'ont vécue.

Le casting

"Quinze jours avant le match, quand j'allais chercher le pain ou mon gamin à l'école, les mecs me montaient le mou. D'ailleurs, le premier qui pète les plombs sur le terrain, c'est moi."Éric Di Méco

Le contexte : une déclaration qui avait mis le feu aux poudres

, ancien arrière gauche de l'OM (1980-1994), qui a miraculeusement traversé ce match sans prendre de rouge., ancien directeur des sports de Canal+ et au commentaire du match., ancien milieu du PSG (1991-1994 et 1995-1998),d'Éric Di Méco pendant une soirée.: Je commentais le match avec Thierry Gilardi, dans mon rôle habituel de consultant. Des grands matchs comme ça, on en avait chaque semaine donc, au départ, ça n'avait rien n'exceptionnel. Ça aurait pu être un match totalement ordinaire.: Le contexte était quand même particulier. Paris qui montait en puissance, Marseille était un club important sur la scène européenne, il fallait être le plus performant possible. Pour avoir joué à Marseille la saison d'avant, quand on était venus au Parc, Paris était 10-12, il y avait moins de monde, moins d'effervescence. Là, ça commençait à monter entre les deux clubs. Et ces déclarations dans les journauxL'Équipe... ça ne servait pas à grand-chose, honnêtement.: En décembre 1992, le PSG est déjà Lire la suite de l'article sur SoFoot.com