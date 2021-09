PSG : Nuno Mendes, à toute vitesse

Recruté dans les dernières secondes du mercato dans le cadre d'un prêt payant de 7 millions d'euros assorti d'une obligation d'achat à 40 millions, Nuno Mendes est le nouveau latéral gauche du PSG. L'international portugais de 19 ans qui attirait les convoitises de l'Europe entière a donc choisi la capitale française pour faire ce qu'il sait faire de mieux : cavaler sur son couloir gauche. Belle trajectoire pour un mec qui a découvert le monde pro il y a seulement un an.

Des pâtes et du PQ. Voilà à quoi se résument en France lesdes consommateurs. C'est en tout cas ce qu'a montré la pandémie du coronavirus et les rayons vides dans les supermarchés avant le confinement. En football, lessont des transferts réalisés dans les toutes dernières minutes du mercato. Et s'il peut parfois y avoir des bonnes pioches, ou s'agir de transferts où les négociations ont été très longues, le plus souvent, ce sont surtout des achats non raisonnés pris à la dernière seconde comme lorsque vous achetez les Kinder Bueno en promotion au niveau de la caisse. Le PSG a beau avoir, pour une fois, fait le gros de son mercato en amont de la reprise du championnat, il n'a pas pu s'empêcher une petite sucrerie au moment où les portes du marché des transferts se clôturaient. Pourtant, l'arrivée de Nuno Mendes dans la capitale n'a rien d'unet ressemble plus à un transfert raisonné. Tant dans le poste (latéral gauche), le profil (19 ans) et le prix (un prêt payant de 7 millions assorti d'une obligation d'achat de 40 millions). Tout en envoyant en contrepartie au Sporting Pablo Sarabia qui ne rentrait plus dans les plans de Mauricio Pochettino. Bref, que du positif.À l'image de sa pointe de vitesse sur le pré, tout est allé très vite dans la carrière de Nuno Mendes qui a disputé son premier match professionnel face à Paços de Ferreira, le 12 juin 2020, soit il y a un an. Entre ces débuts en pro et la signature au PSG, Mendes a connu la sélection portugaise, avec qui il a disputé le dernier Euro, et a pris l'habitude de mettre tout le monde à ses pieds. C'était déjà le cas lorsqu'il avait 9 ans et qu'il a pris sa première licence de foot dans le club du FC Despertar, à Casal de Cambra, près de Sintra, sous les conseils de son professeur d'école ébahi par le talent de celui qui jouait jusque-là uniquement dans la rue. Un an plus