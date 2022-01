PSG-Nice : un cap à passer pour les Aiglons

Depuis la prise de pouvoir d'Ineos en 2019, l'OGC Nice se développe graduellement et intelligemment. Jusqu'à être en mesure, au début 2022, d'être le logique et solide dauphin du PSG en championnat, un club qu'il retrouve ce lundi soir en Coupe de France. Un choc qui peut être une occasion pour les Aiglons de confirmer que leur projet est taillé pour tenir tête aux meilleurs, et surtout pour aller chercher des trophées.

Paris S-G Nice le 31/01/2022 à 21:15 Coupe de France Diffusion sur

Il y a tout juste un an, au même stade de la saison, l'OCG Nice pointait à la 14place de Ligue 1 (avec seulement sept petites victoires et autant de points d'avance sur le premier relégable), sortait d'un parcours calamiteux en Ligue Europa et se retrouvait sous les ordres d'un entraîneur intérimaire, Adrian Ursea, après le limogeage de Patrick Vieira . Cette succession de mésaventures permet de mesurer le chemin parcouru par les Aiglons ces derniers mois, eux qui sont actuellement solides dauphins du Paris Saint-Germain en championnat à force de proposer un football efficace, à défaut d'être toujours séduisant, sous la direction de Christophe Galtier. Ce lundi soir, les deux échappés du peloton de tête de la Ligue 1 se retrouvent en Coupe de France, une compétition ultra dominée par les Rouge et Bleu depuis son passage sous giron qatari (7 finales dont 6 sacres sur 10 possibles). ", philosophait Galtier ce week-end face à la presse.Pourtant cette saison, c'est à se… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com