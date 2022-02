PSG-Nice : Bons baisers de Marcin Bulka

Prêté par le Paris Saint-Germain à l'OGC Nice, Marcin Bulka va faire regretter aux dirigeants parisiens de ne pas avoir mis une clause dans le contrat l'interdisant de jouer face à eux puisque grâce à ses deux parades pendant les tirs au but, le portier polonais a offert la qualification pour les quarts de finale de Coupe de France aux Aiglons (0-0, 5-6 TAB).

Le Alexandre Letellier du PSG

La finale du dernier Euro et son dénouement avait prouvé deux choses au sujet de Gianluigi Donnarumma : il est capable de repousser des tirs au but et ses 196 centimètres sont impressionnants au milieu d'une cage qu'il rend de suite beaucoup plus petite pour un attaquant. Pourtant, au moment de se diriger vers le virage Boulogne pour la séance entre le PSG et Nice à l'issue d'un pauvre 0-0, le portier italien paraissait moins grand et moins costaud qu'à son habitude. La raison ? La présence à ses côtés de son homologue niçois Marcin Bulka qui pointe à 1,99 mètres. C'est finalement pour le Paris Saint-Germain que la cage a paru étonnamment très petite. D'autant plus que si le gardien polonais a été pris à contre-pied par Lionel Messi sur le premier tir au but, il est ensuite parti à chaque fois du bon côté. Ce qui devait arriver arriva avec ce premier arrêt sur Leandro Paredes et ce second sur le jeune Xavi Simons pour offrir la qualification en quart de finale de Coupe de France à l'OGC Nice. En tribunes, Leonardo peut regretter de ne pas avoir inclus une clause interdisant Marcin Bulka de jouer face au PSG au moment de l'envoyer en prêt sur la Côte d'Azur en août dernier. Quoi qu'il en soit, le Polonais avait un message à faire passer à ses anciens dirigeants et il a bien été reçu.Non, Marcin Bulka n'est pas devenu en une séance de tirs au but meilleur que Gianluigi Donnarumma ou que Keylor Navas. Mais lorsqu'il débarque en 2019 dans la capitale en provenance de Chelsea, le portier polonais alors âgé de 19 ans ne s'attendait probablement pas à être titulaire mais au moins d'avoir sa chance de temps en temps en coupe ou dans un avenir proche. Sauf que celle-ci ne s'est jamais préentée. Ou presque. Il y a bien eu ce match du 30 août 2019 où, en raison d'un départ de Alphonse Areola, Marcin Bulka avait été titularisé à Metz en Ligue 1 (victoire 2-0 du PSG). Et un autre en septembre 2020 où une hécatombe lui avait permis de jouer à Lens, qui s'était imposé 1-0 grâce à un but de Ignatius Ganago après une mauvaise Lire la suite de l'article sur SoFoot.com