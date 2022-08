PSG-Nantes (Trophée des champions) : Lionel Messi-Sergio Ramos, l'an II

Si Neymar a été le grand bonhomme du Trophée des champions aisément remporté par le PSG contre Nantes (4-0), Lionel Messi et Sergio Ramos ont également réalisé une grande prestation et même fait trembler les filets. De bon augure avant une deuxième saison parisienne durant laquelle ils auront pour mission de remettre les pendules à l'heure.

Revanche nantaise et but ménezesque

Christophe Galtier, Nordi Mukiele, Vitinha, Hugo Ekitike, voire Pablo Sarabia et Arnaud Kalimuendo : cet été au Camp des loges, les nouvelles têtes - ou revenants - ne manquent pas, avec le lot d'impatience et d'incertitudes qui va avec, dans une capitale où répondre aux attentes sur le terrain est devenu à peu près aussi compliqué que de s'extirper des coursives du Stade de France un soir de show. Et pourtant, ça n'est peut-être pas sur eux que se portent majoritairement les espoirs à l'orée de cet exercice 2022-2023, mais plutôt sur deux briscards de 35 et 36 ans. Deux anciens, débarqués il y a déjà un an dans la ville lumière en provenance d'Espagne, mais dont on attend encore un impact à la hauteur de leur légende : Lionel Messi et Sergio Ramos . Deux vétérans qui, ce dimanche soir à Tel-Aviv à l'occasion de la rouste infligée au FC Nantes dans le cadre du Trophée des champions , ne sont sortis du terrain qu'au coup de sifflet final et ont redonné du crédit à la thèse de leur retour en force .Cela se voit à son visage souriant depuis la reprise : laest aujourd'hui bien dans ses baskets, bien dans son environnement parisien, bien dans ce nouveau PSG et bien dans sa dernière ligne droite avant le Mondial au Qatar - sans doute l'ultime véritable défi de sa carrière. Le Bloomfield Stadium, qui avait assisté aux débuts en fanfare d'Achraf Hakimi un an plus tôt dans le même cadre , a pu avoir un aperçu de l'élan qui porte l'Argentin à moins d'une semaine de la reprise de la Ligue 1, et après un mois de juin royal en sélection : dans un rôle assez axial et en affichant une complémentarité avec Neymar qui pourrait faire… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com