PSG-Montpellier : Mauro Icardi, roulez boulet

Mauro Icardi ne sera pas de la partie pour le premier match de la saison du Paris Saint-Germain au Parc des Princes, ce samedi soir face à Montpellier. Cette semaine, Christophe Galtier a annoncé que l'attaquant argentin avait rejoint "le groupe des sessions de l'après-midi", une appellation polie du loft parisien, et lui a conseillé publiquement de trouver un nouveau point de chute. Une évidence après deux années pendant lesquelles son histoire avec Wanda Nara, son épouse et agent, a relégué au second plan la sienne avec le PSG.

Paris S-G Montpellier le 13/08/2022 à 20:45 Ligue 1 Uber Eats Diffusion sur

Dans une dizaine d'années voire un peu moins, il n'est pas impossible que le nom de Mauro Icardi fasse partie des grands oubliés quand il s'agira de se rappeler des anciens effectifs du PSG, à l'occasion d'un quiz ou bien d'une soirée entre copains. Le mariage entre les deux faisait pourtant saliver les fans du club de la capitale, convaincus de tenir un goleador, un vrai, capable d'enfiler les pions comme des perles au cours d'une même saison. Sur ce point, ils n'avaient pas tort. Au moment de débarquer au Paris Saint-Germain en prêt à l'été 2019, Icardi, 26 ans, traîne une réputation de tête brûlée, mais il est surtout un renard des surfaces redoutable. Sous le maillot de l'Inter, il pèse quand même 124 buts (et 29 passes décisives) en 219 apparitions. C'est prometteur, très prometteur, et sa première saison dans l'Hexagone, plutôt très correcte jusqu'à l'interruption des championnats à cause de la Covid-19 (20 buts, 4 offrandes), pousse même le PSG à faire de lui le cinquième transfert le plus cher de l'histoire du club en déboursant les 50 millions d'euros demandés par les dirigeants(il est passé sixième depuis l'arrivée d'Achraf Hakimi). Puis, la lumière s'est éteinte, le foot passant au second plan dans la relation entre Icardi et Paris. Aujourd'hui, il n'est même pas question de lui trouver une place dans le nouveau système mis en place par Christophe Galtier ou de réfléchir à une potentielle association avec les trois stars offensives.