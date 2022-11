PSG, Monaco, Rennes, Nantes, Nice : un hiver européen au chaud pour les clubs français

Dans une semaine cruciale, seul Marseille a vu son aventure européenne prendre fin, le PSG, Monaco, Nantes, Rennes et Nice continuant la leur. La France aura donc cinq représentants en Coupe d'Europe cet hiver.

"On est des nains, des tout-petits. J'entendais les joueurs, dans le vestiaire, parler du Barça, de la Juventus, nous, on n'existe pas. Donc c'est pour ca qu'on va continuer de rêver." Antoine Kombouaré, chef étoilé

Des regrets pour Paris et Rennes, des étoiles pour Nantes

L'hiver sera donc chaud pour les clubs français sur la scène européenne. Il n'est pas question de grimper au rideau, mais il ne faut pas non plus bouder son plaisir de savoir que l'Hexagone aura encore cinq représentants dans les Coupes d'Europe en février prochain, et que les phases de poules de ces compétitions européennes, notamment la Ligue Europa, ne sont plus une corvée ni une montagne insurmontable pour personne. La semaine avait pourtant débuté par une immense désillusion au bout d'un scénario invraisemblable, laissant l'OM sur le carreau et sans espoir d'être reversé en C3 après une défaite lunaire contre Tottenham à la dernière seconde. Marseille est finalement la seule écurie française à rentrer aux stands et à abandonner la grande course européenne. À quelques secondes près et peut-être une stratégie phocéenne moins suicidaire, la France aurait pu faire un carton plein.Il y a bien eu d'autres petites déceptions, moins importantes que celle vécue par la bande d'Igor Tudor. À son échelle, le Paris Saint-Germain peut considérer comme un échec le fait de ne pas avoir décroché la première place d'un groupe composé de Benfica, d'une Juventus malade et du Maccabi Haïfa, même si le club de la capitale a lui aussi été victime d'un scénario inimaginable . Il pourrait y avoir des regrets de ne pas avoir réussi à faire mieux que deux matchs nuls contre les Portugais en découvrant son adversaire en huitième de finale (au choix entre Chelsea, Manchester City, Tottenham, le Bayern, Porto, Naples et le Real Madrid). Même chose pour le Stade rennais, qui n'a pas fait ce qu'il fallait contre Larnaca pour passer devant Fenerbahçe, et qui peut encore se maudire d'avoir seulement pris…