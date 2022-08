PSG-Monaco : la leçon de Mohamed Camara

Pour sa première titularisation avec l'AS Monaco, Mohamed Camara, 22 ans, a été brillant au Parc des Princes pour aider son équipe à ramener un point sur la Côte d'Azur. Le successeur d'Aurélien Tchouaméni, dans un registre différent du néo-Madrilène, a aussi renvoyé le PSG de Christophe Galtier à ses limites au milieu de terrain dans une rencontre où l'intensité et l'impact étaient au rendez-vous.

C'était un bon Camara

Les supporters monégasques peuvent être confrontés à des sentiments contraires au sortir du match nul mérité ramené du Parc des Princes (1-1) . Face à Paris, l'AS Monaco a affiché le visage que l'on attendait d'elle cette saison, celui d'une équipe capable de rivaliser avec l'ogre parisien sur une rencontre et destinée à s'installer sur le podium en mai prochain. Le mérite revient à la préparation impeccable de Philippe Clement, une semaine après la déroute contre Lens à Louis-II. Une transformation qui s'explique aussi par la présence d'un homme, Mohamed Camara, débarqué le 14 août sur la Côte d'Azur en provenance du RB Salzbourg contre un chèque de 15 millions d'euros, et titulaire pour la première fois avec l'ASM face au champion en titre. Le Malien ne s'est pas caché, il a rayonné, laissant planer la frustration de ne pas l'avoir vu rejoindre le Rocher plus tôt pendant l'été, ce qui aurait peut-être changé l'histoire de la double confrontation contre le PSV au troisième tour préliminaire de Ligue des champions. Il est maintenant important de tourner la page, sans verser dans la fiction, pour se satisfaire d'avoir trouvé un remplaçant à Aurélien Tchouaméni qui, dans un autre registre que le néo-Madrilène, a su mettre en évidence les premières limites du PSG dans l'entrejeu à dix jours du retour de la C1, avec la réception de la Juventus, le prochain match à la maison des Parisiens.Les statistiques ne racontent pas tout de la prestation d'un joueur, celles de Camara peuvent paraître contrastées au sortir de la partie contre Paris : 44 ballons touchés, 87% de passes réussies, 50% de duels gagnés, sept ballons récupérés, deux passes cassant une ligne, une interception et un tacle décisif sur l'ouverture du score monégasque. Au-delà des chiffres, celui que l'on compare souvent à N'Golo Kanté a semblé être partout sur le terrain en première période, éteignant le duo Marco Verratti-Renato Sanches, et dictant le tempo d'une équipe parfaitement rodée tactiquement.