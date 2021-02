PSG-Monaco, l'épreuve et les preuves après le défi barcelonais

Après avoir balayé Barcelone en huitièmes de finale aller de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain repart en quête de la Ligue 1 et s'avance vers un adversaire qui pourrait finalement s'avérer beaucoup plus costaud que le catalan : Monaco, invaincu et cohérent depuis deux mois. Objectifs : conserver le visage collectif et impliqué affiché sur la scène européenne pour les hommes de la capitale qui doivent obtenir un résultat pour conserver le trône national ; entretenir la dynamique pour les gars de la Principauté qui veulent éviter une contre-performance pour se rapprocher encore du podium.

Paris S-GMonaco 21/02/2021 - 21:00 Ligue 1 Uber Eats Diffusion sur

Ce n'est en apparence qu'une histoire de statistiques, mais elle a son importance et renforce l'espoir. Quelle(s) équipe(s) française(s) peu(ven)t se targuer de ne pas avoir perdu lors des deux dernières confrontations contre le Paris Saint-Germain, tout en inscrivant six buts lors de ces batailles ? Difficile de trouver. Encore plus compliqué : quelle équipe n'a pas perdu lors de ses deux dernières confrontations contre le PSG tout en marquant six buts alors qu'elle a été menée à trois reprises, dont une fois par deux réalisations d'écart avant de tout renverser ? Réponse : Monaco.