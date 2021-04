PSG : Mbappé-Neymar, frères en galère

C'était une soirée pour en mettre partout et pour briller de mille feux. Mais ce mercredi soir, Neymar et Kylian Mbappé sont passés à côté de leur demi-finale aller contre Manchester City au Parc des Princes. Dans le jeu comme dans l'attitude, les deux stars parisiennes ont coulé avec l'équipe au lieu de la tirer vers le haut, grillant un joker à six jours du match retour.

Pep Guardiola est un passionné de football comme un autre : il a ses petites habitudes, ses superstitions et ses discours préparés. Avant la première manche contre le PSG, il ne fallait pas compter sur le technicien catalan pour éteindre les projecteurs braqués sur Kylian Mbappé et Neymar. Pas bête, le boss de Manchester City avait préféré sortir la brosse à reluire :Des compliments à gogo, des louanges, de l'admiration, même, chez le disciple de Marcelo Bielsa, qui assurait en début de semaine que les deux artistes parisiens faisaient. Mais donnait aussi cette précision pour remettre l'église au centre du village., expliquait Pep dans ledimanche.Et ce soir, on a vu : Mbappé et Neymar sont complètement passés à côté.Les débuts étaient pourtant prometteurs, Neymar jouant sa partition préférée en faisant profiter ses partenaires de sa technique pour aider son équipe à respirer, et Mbappé poussant João Cancelo à la faute en activant le mode fusée. Puis, il y a eu ce premier bémol : la première période de patron du PSG et celle ratée de Manchester City auraient dû permettre aux deux copains de faire exploser une défense mancunienne pas toujours sereine. Seulement, aucun des deux n'a vraiment fait transpirer Ederson. Il restait alors 45 minutes pour finir le travail et se distinguer dans cette demi-finale aller. Encore raté., détaillait Guardiola au coup de sifflet final au micro de RMC Sport. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com