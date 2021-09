PSG : Mbappé, l'éloge de la déraison

Il est finalement resté. Lui, c'est Kylian Mbappé. En fin de contrat en juin prochain au PSG, l'attaquant de l'équipe de France était convoité par le Real Madrid qui aurait proposé jusqu'à 200 millions d'euros au club de la capitale dans les dernières heures du mercato pour enrôler celui qui, dès le 1er janvier prochain, pourra discuter et signer dans le club de son choix. Paris le sait. Le jeu en valait la chandelle, visiblement. Vraiment ?

Pareto plutôt que Nash

Quel est le comportement le plus irrationnel : proposer 200 millions d'euros pour un joueur gratuit dans quatre mois ou refuser ces mêmes 200 millions pour un attaquant qui peut signer dans le club de son choix, sans indemnité de transfert, dans quatre mois ? L'irrationnel s'est clairement invité à la table des négociations entre le PSG et le Real Madrid concernant l'avenir immédiat de Kylian Mbappé. Voilà de longs mois que la direction parisienne tente, jusqu'ici en vain, de prolonger le bail de Kylian Mbappé au Paris-SG. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2022, le numéro 7 de la capitale peut, le 1janvier prochain, discuter-prendre langue-négocier-signer avec le club de son choix afin de le rejoindre, gratuitement, moyennant une grosse prime à la signature dans sa poche, le 1juillet 2022. Autrement dit, le Real Madrid peut s'offrir les services d'un attaquant hors norme, de 23 ans, sans verser le moindre euro au Paris-SG. À l'inverse, le PSG peut voir l'un de ses meilleurs joueurs partir renforcer un concurrent direct au sacre en C1 sans récupérer le moindre centime pour, ensuite, tenter de le remplacer au mieux. C'est ce risque, immense d'un point de vue sportif, désastreux en matière d'images et délicat économiquement en période de crise sanitaire, que Doha a décidé de prendre en refusant les offres madrilènes.Après tout, le PSG n'aurait pas souhaité composer avec ce regret. Ce fameux "". Quand vous avez dans vos rangs, contractuellement, Messi, Neymar et Mbappé, il est trop tentant de les aligner ensemble pour voir ce que cela peut donner plutôt que de s'endormir chaque soir avec le regret de ne pas avoir essayé. Doha voulait absolument essayer, par curiosité sportive dans un premier temps, mais surtout pour enfin tenter de gagner cette satanée