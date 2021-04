PSG-Manchester City, la guerre du Golfe 2.0

Pour la deuxième fois depuis leurs rachats respectifs, le PSG et Manchester City vont croiser le fer en Ligue des champions. Une demi-finale aux airs de derby du Golfe entre le Qatar d'un côté, et les Émirats arabes unis de l'autre. Le tout dans un contexte de timide détente entre les deux États, voisins, mais rivaux, après trois années de profonde crise diplomatique.

"Entre ces monarchies nées la même année, il y a toujours de la rivalité, qu'elle soit économique, culturelle, religieuse, commerciale ou sportive."Paul Dietschy

Le

D'un côté, le Paris Saint-Germain, propriété depuis 2011 de Qatar Sport Investment (QSI), relié directement à l'émir du Qatar, le cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani. De l'autre, Manchester City, passé sous pavillon émirati en 2008 via le cheikh Mansour et l'Abu Dhabi United Group. Au milieu : une place en finale de Ligue des champions en jeu. Mais pas que. Car entre le PSG et City, c'est bien plus qu'un match de football qui se joue ce mercredi, entre deux clubs aux mains d'États du Golfe rivaux depuis leurs naissances en 1971, date à laquelle le Qatar a refusé d'intégrer la Fédération des Émirats arabes unis (EAU). Depuis, les deux pays se tirent la bourre, et parfois plus, ce qui fait de cette demi-finale de C1 un choc géopolitique. D'autant plus que la crise diplomatique entamée en 2017 touche à sa fin. Officiellement., pose l'historien du sport Paul Dietschy. Des tensions qui ont atteint leur paroxysme en 2017, quand la crise du Golfe a éclaté. Géopolitologue, Jean-Baptiste Guégan résume tout ça :Fermeture des frontières maritimes, terrestres et aériennes, rupture des relations diplomatiques, boycott : le Qatar est écarté par ses voisins, menés par l'Arabie saoudite et les EAU., situe Guégan.