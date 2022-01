PSG, made for China

Ce n'est un mystère pour personne : le PSG veut se forger une stature d'enseigne mondiale. Pour cela, il est essentiel pour lui de conquérir le cœur et le pouvoir d'achat du peuple chinois, sans oublier les faveurs de son gouvernement. Une démarche qui s'est déployée encore cette saison avec un clin d'œil culturel, sous forme d'un maillot collector floqué en mandarin, à l'occasion du Nouvel An chinois. Toutefois, à quelques jours de l'ouverture des controversés JO d'hiver de Pékin, et alors qu'enfle la mobilisation autour de la situation des Ouïghours, ce geste souligne aussi les enjeux géopolitiques d'une telle stratégie.

La large victoire du PSG contre Brest dimanche soir s'est opérée sous les yeux d'un spectateur privilégié : l'ambassadeur de la Chine populaire en France. Ce dernier a donc pu remarquer les beaux maillots parisiens sur lesquels le nom des joueurs parisiens étaient inscrits en mandarin, la langue officielle du pays. On se doute en effet que ce "collector" n'était pas destiné à la communauté chinoise installée en France (300 000 personnes environ) et en particulier en région parisienne. En soi, rien de nouveau, depuis plusieurs années, ce rituel s'est imposé. Par exemple lors d'un match à 13 heures, contre Nice à l'Allianz Arena. Un horaire, tant décrié par les supporters et ultras, qui n'existe que pour toucher les fans potentiels de l'Empire du Milieu, fut-il désormais d'un beau rouge capitaliste. Pour mémoire, alors que la pandémie sévissait massivement en Chine, les Parisiens avaient affiché sur leur tenue le message, en anglais et en mandarin, au parc contre Bordeaux. Des Girondins qui eux-mêmes avaient accueilli l'OM en février 2021 avec un flocage en mandarin.Vouloir plaire et séduire l'une des grandes puissances économiques et politiques du monde actuel se comprend aisément. Toute la Ligue 1 en rêve, sachant que l'équipe de Neymar, Mbappé et Messi (qui n'a pas été recruté que pour jouer) s'avère leur meilleure, voire seule, clé d'entrée. La faiblesse des droits télé tricolores à l'étranger, sans parler merchandising, handicape sérieusement le foot français. Le PSG part de fait avec quelques longueurs de retard sur la Premier League ou même le Real Madrid qu'il va bientôt affronter en Ligue des champions. La Superligue a été beaucoup critiquée, mais l'ambition sous-jacente d'une élite européenne devenant le centre de la planète foot et en captant tous Lire la suite de l'article sur SoFoot.com