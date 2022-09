PSG : Maccabi Haïfa, les démons refont surface

Le PSG avait des comptes à régler avec la Juventus, sa bête noire européenne, lors de l'ouverture de cette campagne de Ligue des champions, mais le Maccabi Haïfa, deuxième adversaire des Parisiens, est, lui aussi, un très mauvais souvenir. C'était le PSG de 1998. Un PSG qui se voulait nouveau, ambitieux, conquérant et qui, d'entrée, va éclater en vol en Israël.

Maccabi Haïfa Paris S-G Le 14/09/2022 à 21h Diffusion sur

Souviens-toi, l'été 1998. Un été où tout avait changé au PSG, Michel Denisot avait rendu son tablier de président délégué après un règne sans concurrence ponctuée de cinq demi-finales européennes de suite, dont deux finales de C2 et un titre en 1996. Il faut tourner une page, et Charles Biétry, le nouveau taulier, veut y poser sa touche. À l'été 1998, les historiques sont remerciés au sein de l'équipe, c'est la fin de l'ère Raí, Roche, Le Guen, Fournier, Guerin and co. Dans leur sillage, Revault, N'Gotty, Edmilson sont priés de partir. La nouvelle direction veut du lourd et pose plus de 100 millions de francs sur le fantasque Jay-Jay Okocha, figure de proue d'un mercato qui se veut agressif : le défenseur allemand Christian Worns, Alain Goma, Nicolas Ouédec, Igor Yanovski, Nicolas Laspalles, Yann Lachuer, Adailton, un jeune Brésilien intenable lors du Mondial U20 de 1997, Laurent Leroy, ou encore Bruno Carotti. Sur le banc, Biétry cherche un beau CV pour succéder au duo Ricardo-Joël Bats. Il sonde Jean-Claude Suaudeau, Christian Gourcuff, Guy Lacombe, Philippe Troussier ou encore Joël Muller. En vain. L'heureux élu s'appelle Alain Giresse, sur le banc toulousain depuis 1995 et pressenti pour prendre la suite d'Aimé Jacquet à la tête des Bleus.