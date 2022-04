PSG-Lens : Un nul pour un champion de France

Rejoint à la dernière minute par le RC Lens, pourtant à 10, le PSG concède un nul qui ne valide pas moins l'obtention de son dixième titre de champion de France. Une drôle de fin de match pour une drôle de saison et un drôle de titre, même si celui-ci compte un peu plus que les autres.

PSG 1-1 Lens

23 avril, Paris aligne enfin son équipe type

Pas grand-chose n'aurait pu mieux symboliser la saison du champion de France qu'est le Paris Saint-Germain. Un match timidement dominé, un but d'avance fragile et un but égalisateur en toute fin de match inscrit par une équipe en infériorité numérique, alors qu'une partie des Ultras parisiens avait déserté les tribunes pour faire la fête dans son coin. Au coup de sifflet final de ce match face à Lens (1-1), la joie toute contenue des joueurs et des supporters du PSG résumait bien la situation : ce titre acquis au terme d'une drôle de saison sera célébré dans le feutré, en attendant le retour de jours plus joyeux.Mieux vaut tard que jamais. Au coup d'envoi, Paris aligne pour la première fois de la saison l'équipe "type" que son mercato laissait envisager : avec Ramos dans une défense à trois, Hakimi et Mendes en piston, Verratti au milieu et la "MNM" devant. Passée une petite frayeur avec une frappe lourde de Fofana, juste au-dessus (7), Paris pose doucement sa patte sur la rencontre. La perspective de lane défrise pas le jeu d'un PSG qui s'applique sans se précipiter. Ce qui laisse aux Lensois le loisir d'appliquer sérieusement leur pressing et de profiter du moindre espace.Quand ils le décident pourtant, les Parisiens savent faire grimper le rythme cardiaque du match. Une accélération de Mbappé (23), une frappe trop appuyée de Neymar, seul face à Leca après un bon travail de Messi (24) puis un lob raté de Hakimi après une accélération meurtrière (26) réveillent coup sur coup la défense Sang et Or. La machine est lancée : Messi fait s'échauffer Leca sur une frappe du droit cadrée (31), puis Mbappé… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com