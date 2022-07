PSG : Le futur chouchou du Parc des Princes s'appelle Vitinha

Première recrue du Paris Saint-Germain lors de ce mercato estival, Vitinha (22 ans), acheté 41,5 millions d'euros au FC Porto, a tout de la bonne pioche. Il faut dire que les supporters parisiens attendaient depuis longtemps un milieu technique capable de combiner avec Marco Verratti. Ils vont être servis puisque l'international portugais pourrait très bien être le jumeau de l'Italien. La frappe en plus.

Maestro Vitinha

Yohan Cabaye, Benjamin Stambouli, Grzegorz Krychowiak, Julian Draxler, Giovani Lo Celso, Lassana Diarra, Leandro Paredes, Idrissa Gueye, Ander Herrera, Rafinha, Danilo Pereira, Georginio Wijnaldum. Voici la liste de tous les milieux de terrain recrutés par le Paris Saint-Germain depuis 2014. Si tous n'ont pas incarné un échec - quoique -, aucun n'a réussi à se faire une place durable dans l'entre-jeu parisien au côté de Marco Verratti et faire oublier le trio que l'Italien composait au début de l'ère qatari avec Thiago Motta et Blaise Matuidi. Résultat, depuis plusieurs saisons, le PSG galère dans ce secteur, où la technique se fait beaucoup trop rare. Et visiblement, Luis Campos l'a remarqué puisque, contrairement à ses prédécesseurs, le Portugais a fait du milieu de terrain son chantier principal, comme le signifie le recrutement de Vitinha en provenance de Porto pour 41,5 millions d'euros. Soit le deuxième transfert le plus cher de l'histoire du PSG pour un milieu de terrain derrière les 42 millions d'euros de Javier Pastore. Il faut bien ça pour tenir enfin un jeune milieu de terrain technique pour combiner avec Marco Verratti.Rien ne présageait pourtant que Vitinha allait devenir la 6plus grosse vente de l'histoire du FC Porto. Que ce soit lorsque le club portugais a prêté son joyau à Wolverhampton le temps d'une saison en 2020. Ou lorsque le petit Vítor Machado Ferreira, son nom complet, faisait ses gammes chez les jeunes. Au sein d'une génération 2000 dorée dont Fábio Vieira était la tête d'affiche, Vitinha ne sort pas forcément du lot même s'il a déjà quelque chose en plus que les autres à écouter Luís Gonçalves, son coach chez les U15 à Porto :