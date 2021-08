PSG : le bonheur d'être riche et vexé

Vice-champion de France, le PSG s'offre - en un mois - les capitaines du Real Madrid, des Pays-Bas, de l'AC Milan, Achraf Hakimi et le capitaine du FC Barcelone, un certain Lionel Messi. Quatre d'entre eux étaient en fin de contrat mais c'est bien l'arrivée de l'Argentin de 34 ans, six fois Ballon d'or, qui donne au PSG 2021-2022 déjà une allure de n'importe quoi. Ou comment une bête blessée par la perte d'un titre de champion vient de s'offrir le mercato le plus impressionnant de son histoire - sur le papier - avant d'entamer une saison qui ne sera réussie que par le gain de la C1.

Merci qui ? Merci Wuhan

Depuis 2011, quand le PSG se plante en Ligue 1, les grandes manœuvres sont de sortie. De quoi tordre le cou à l'idée préconçue selon laquelle les propriétaires qataris ne s'intéressent pas au championnat de France. 2012 : Montpellier coiffe le PSG de Carlo Ancelotti pour l'Hexagoal, dans la foulée Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva et Ezequiel Lavezzi déboulent dans la capitale. 2017 : Leonardo Jardim et sa bande roulent sur la France et le PSG. La suite ? Daniel Alves, Neymar et Kylian Mbappé sont exfiltrés vers Paris. 2021 : Lille devient champion de France devant Mauricio Pochettino et son escouade. De quoi accouche le mercato estival qui suit ? Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum et Lionel Messi. Le tout sans perdre le moindre titulaire. Bref, quand Doha est vexé, la CB chauffe. Beaucoup. Sans plafond. Même si quatre des cinq recrues estivales sont arrivées sans la moindre indemnité de transfert, il faut être culotté pour affirmer que le PSG s'est offert cinq titulaires dont les capitaines du Barça et du Real pour seulement 60 millions d'euros. La mauvaise foi le permet-elle ? Évidemment. C'est le jeu.Malgré tout, le PSG a surtout bénéficié de plusieurs circonstances pour renforcer considérablement son équipe. La crise sanitaire a mis à mal la plupart des grands clubs européens et notamment les deux géants espagnols. Dès lors, le marché des agents libres est devenu aussi excitant que celui de la NBA et à ce jeu, bien aidé par un actionnaire étatique riche comme jamais, le PSG peut encore se permettre d'allonger les millions et d'arroser les agents pour rapatrier dans la capitale les joueurs les plus convoités du circuit. Lionel Messi est donc un joueur du Paris-SG et aura la joie et l'honneur de découvrir la folie française : être interviewé dans une langue Lire la suite de l'article sur SoFoot.com