PSG : La parole est à la défense

Face à Leipzig mardi soir, le PSG a de nouveau vécu un match compliqué défensivement, en encaissant deux buts et en concédant surtout dix-huit tirs. Symptomatique des largesses et des faiblesses d'une défense parisienne bien désorganisée, qui a montré qu'elle manquait encore – comme le reste de l'équipe, au demeurant – d'organisation et de conscience collective.

Kimpembe et Mendes, les maillons faibles

Ils devaient être la réponse. Cet été, au-delà des arrivées prestigieuses des agents libres Ramos, Messi, Wijnaldum et Donnarumma, le PSG a surtout cassé sa tirelire pour s'offrir deux latéraux de compète, le Marocain Achraf Hakimi et le Portugais Nuno Mendes, censés venir boucher les deux trous béants dans le onze de départ parisien aux postes défensifs. Pour plus de 100 millions d'euros en cumulé (60 pour Hakimi, 7 au prêt + 40 à l'achat pour Mendes), Paris s'offrait deux futures références au poste. Et, à bien des égards sur ce début de saison, il a de quoi être satisfait de ses emplettes. Mais le match de Ligue des champions contre Leipzig ce mardi soir (3-2) a été une illustration parfaite qu'acheter des joueurs est une chose, mais arriver à les faire jouer de façon optimale en est une autre.En récupérant deux latéraux aussi influents offensivement, l'on aurait pu penser que le PSG effectuerait une transition vers un système à 5 têtes derrière, pour mettre ses deux locomotives dans des positions et des rôles de piston plus accommodés à leurs profils. Et la réorganisation tactique opérée par Mauricio Pochettino a offert un aperçu de cela, avec un Paris beaucoup plus à l'aise après les entrées de Danilo et Wijnaldum. Ce qui n'a que modérément effacé les soucis aperçus avant. Les deux buts de Leipzig sont quasiment la copie conforme l'un de l'autre : un centre venu de la gauche, un Hakimi à retardement, un Kimpembe dépassé et un Mendes à la rue. Un schéma qui avait d'ailleurs coûté au PSG sa première occasion de la soirée, à la 7minute : confortablement installé entre Kimpembe et Mendes, André Silva reprenait de la tête un centre au cordeau d'Angeliño, pour ne buter que sur un bon Navas. De façon générale, sur les offensives de Leipzig, le PSG a paru complètement dégarni sur ses côtés, laissant au centreur d'exception qu'est Angeliño plus de place qu'il n'en demandait pour distribuer les galettes.