PSG, l'heure de la réconciliation

Alors que la tension était vive entre le PSG et ses supporters depuis plusieurs jours, la paix est déclarée après la belle victoire face au Real Madrid au Parc des Princes en huitième de finale aller de Ligue des champions (1-0). Une rencontre durant laquelle les coéquipiers de Marco Verratti ont battu leur adversaire dans l'envie et l'abnégation, ce qui n'était plus arrivé depuis longtemps du côté du PSG.

Marathon men

Le sourire sur le visage de Presnel Kimpembe qui agite les bras devant le virage Auteuil en dit long sur la soirée qu'ont vécu les joueurs parisiens et les 47443 spectateurs présents au Parc des Princes. Face au défenseur français et ses compères, tous présents main dans la main pour célébrer la victoire acquises dans les dernières secondes contre le Real Madrid (1-0) , les ultras du CUP pointent leurs écharpes vers le ciel et s'arrachent le peu de cordes vocales qui leurs restent après 90 minutes à hurler leur amour. Une scène de joie collective qui contraste fortement avec celle vécue cinq jours plus tôt à l'issue de la victoire face à Rennes en Ligue 1 (1-0), là encore sur un but au buzzer de Kylian Mbappé . Un match qui avait vu ces mêmes supporters faire une grève d'encouragement pendant 45 minutes, balancer des banderoles vindicatives en direction des dirigeants parisiens et des joueurs , avant de siffler ces mêmes joueurs coupables d'être rentrés aux vestiaires sans venir les saluer comme il en est de coutume. Une brouille qui a été mise de côté dès le coup d'envoi de la rencontre, avant d'être oubliée au coup de sifflet final avec cette communion entre les deux clans qui a scellé la réconciliation.Parmi les nombreuses banderoles déployées par le virage Auteuil face au Stade rennais, une était clairement en direction des joueurs : "". Un coup de pression qui a porté ses fruits puisque visiblement le message a été entendu. Et après cette rencontre face au Real Madrid, il est difficile - même impossible - de reprocher un manque de motivation de la part des joueurs parisiens. De Ángel Di María, qui ferait passer N'Golo Kanté pour un fainéant, à Kylian Mbappé, qui est souvent revenu aider Nuno Mendes pour bloquer les montées inoffensives de Dani Carvajal, en passant par Lionel Messi, qui n'a jamais autant fait de pressing depuis son arrivée à Paris, tous les joueurs du PSG ont avalé