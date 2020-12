PSG-Istanbul : pourquoi il était important de rentrer au vestiaire

Ce qui s'est passé ce mardi soir au Parc des Princes est peut-être ce qu'il pouvait arriver de mieux au football dans sa lutte contre le racisme. Car en rentrant au vestiaire et en arrêtant cette partie, les acteurs du jeu ont été au bout de leur démarche pour que le message soit enfin clair : le racisme n'a rien à faire sur un terrain de foot.

Demba Ba, un grand pas pour l'humanité

Gouano, Balotelli, Marega : on vous a suivi

Au moment de placer le curseur sur cet événement que constituera ce match entre le PSG et Istanbul Ba?ak?ehir, il ne faudra pas se tromper. Cet "incident" ne fera pas date à cause de la tenue de propos racistes, Pierre Webó n'est ni le premier et malheureusement ni le dernier à être réduit à sa couleur de peau autour d'un terrain de football. Mais c'est bien la réaction de l'ensemble des joueurs et des staffs qu'il faudra retenir. Dans le sillage d'un Demba Ba exemplaire dans son attitude et le ton trouvé, Parisiens et Stambouliotes ont fait le choix de regagner, ensemble et dans le calme, leurs vestiaires respectifs. Ou comment exaucer enfin le souhait de Samuel Eto'o, lui qui appelait les joueurs -- blancs, noirs, métisses, peu importe -- à prendre leur courage à deux mains et. Ni plus, ni moins.Plus que des genoux plantés dans le gazon, plus que des photos de famille derrière un calicot, plus qu'un brassard serré autour d'un biceps, plus que des clips diffusés à la mi-temps, plus que des publications tièdes sur les réseaux sociaux, il fallait que ce racisme endémique se heurte à une réaction réellement forte. Rentrer au vestiaire, c'est montrer que dénoncer le racisme est plus important que de continuer un match, en dépit des enjeux sportifs ou économiques, et ne plus cantonner cette lutte à la marge. Une prise de position forte, un message clair pour enfin l'affirmer sans détour : le racisme n'a pas sa place dans le football -- tout autant que dans la société --, alors tant qu'il est là, stoppons le ballon.Pour comprendre d'où l'on vient il suffit de regarder quelques cas récemment. Cette démarche avait été refusée à Prince Gouano en avril 2019 lors qu'un supporter dijonnais lui avait adressé des cris de singe. L'Amiénois avait alors dit Lire la suite de l'article sur SoFoot.com