PSG : écraser le Barça pour enfin exorciser la remontada

Le traumatisme ne semble pas près de s'effacer. Quatre ans après, la remontada est revenue sur toutes les lèvres dès le coup de sifflet final au Camp Nou, le 16 février dernier après une nouvelle démonstration parisienne à l'aller (1-4). Alors comment passer enfin à autre chose pour le PSG ? La réponse est très simple : en mettant une deuxième raclée au Barça, ce mercredi au Parc des Princes.

Pochettino ne ferme pas la porte à un retour de Neymar contre le Barça

" Serein, le PSG vient de maîtriser Brest pour tracer sa route en Coupe de France, mais très vite après le match, le sujet du Barça et de larevient sur la table. Alors Abdou Diallo craque. Le défenseur parisien, débarqué dans la capitale deux ans après cette folle soirée au Camp Nou, n'en peut plus de devoir inlassablement répondre aux mêmes questions alors que les champions de France s'avancent vers leur huitième de finale retour avec de nouveau une belle avance acquise au terme d'une prestation collective de haut vol à l'aller.Dès lors, comment ne pas donner - au moins en partie - raison à celui qui faisait encore ses classes à l'AS Monaco quand Marquinhos et sa bande se faisaient salir par les? "", lançait d'ailleurs Mauricio Pochettino le mois dernier, à la veille de la première empoignade. C'est un fait : quatre ans après, peu de joueurs seront de nouveau sur la pelouse du Parc des Princes mercredi soir. Marquinhos, Kurzawa, Verratti voire Draxler côté parisien ; Ter Stegen, Busquets et Messi dans les rangs barcelonais. Exit Iniesta, Luis Suarez, Rakiti? ou Mascherano tandis que Neymar et Rafinha ont changé de camp. Sans même parler des multiples remaniements sur les deux banc de touche. Surtout, les dynamiques des deux clubs ont suivi des courbes inverses. Barcelone a pris sa carte d'abonné aux déconvenues continentales, quand Paris a vécu sa première finale il Lire la suite de l'article sur SoFoot.com