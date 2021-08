PSG : Ce que Lionel Messi doit savoir de Reims

C'est donc à Auguste-Delaune que Lionel Messi va officiellement découvrir la Ligue 1 ce dimanche 29 août 2021, à l'occasion d'un Reims-PSG comptant pour la quatrième journée du championnat. Une soirée tout sauf ordinaire pour la Cité des sacres et ses ouailles, bien qu'habitués aux rendez-vous historiques. Et si Reims attend Messi depuis plusieurs jours, l'Argentin, tout sextuple Ballon d'or qu'il est, ne sait pas encore où il met les pieds.

Joue-la comme Beckham

En 21 ans à Barcelone, Lionel Messi a, comme tout le monde, perdu patience devant le chantier interminable de la Sagrada Família. Pas de quoi faire perdre sa foi à l'homme qui arbore un tatouage Jésus-Christ sur son épaule droite, mais quand même. Bonne nouvelle pour l'Argentin : pour ses grands débuts en France, il pourra admirer une vraie cathédrale - achevée - depuis le stade Auguste-Delaune, et pas n'importe laquelle : Notre-Dame de Reims. Plutôt que de lancer son règne parisien au Parc des Princes après la trêve contre Clermont, laa en effet eu la présence de Saint-Esprit d'opter pour une véritable ville royale : Reims, Cité des sacres qui a couronné 31 rois de France entre 1027 et 1825 après avoir baptisé le premier d'entre eux : Clovis.Croyant, le bien nommé Messi met ainsi toutes les chances de son côté pour un long règne prospère à une grosse centaine de kilomètres plus à l'ouest, comme d'autres avant lui. Et pas comme Neymar, qui avait lui opté pour un couronnement à Guingamp suivi d'un règne chaotique et contesté. Attention toutefois : faire son premier déplacement en Ligue 1 à Reims n'est pas synonyme de promenade assurée. À ce petit jeu, David Beckham avait ainsi abîmé son si beau sourire en se cassant les dents sur le sextuple champion de France. C'était le 2 mars 2013. Le Stade de Reims, qui n'avait gagné qu'un de ses dix-huit matchs précédents, recevait alors le PSG de Zlatan Ibrahimovi?, Ezequiel Lavezzi et Javier Pastore.Ce jour-là, tout le monde n'a eu d'yeux que pour le roi David, fraîchement revenu de MLS. Face aux tribunes archicombles de Delaune, la plus belle mèche d'outre-Manche a aimanté tous les regards, alors que le PSG se montrait impuissant Lire la suite de l'article sur SoFoot.com