PSG : boudez jeunesse

Officiellement champion de France depuis son nul contre Lens samedi dernier, le Paris Saint-Germain entame une dernière ligne droite sans enjeu sportif ce vendredi soir à Strasbourg. Quatre journées qui doivent permettre au club de la capitale de penser déjà à demain. Le moment rêvé pour voir enfin Mauricio Pochettino joindre la parole aux actes en s'appuyant sur les jeunes pousses de son effectif ?

À la veille du déplacement à Angers sans de nombreux cadres, Mauricio Pochettino annonçait en conférence de presse une couleur dont les Titis ne verront rien le lendemain, ou si peu. À Raymond-Kopa, aucun d'entre eux n'était titulaire, même si la blessure à l'échauffement de Mauro Icardi a finalement permis à Éric Junior Dina Ebimbe de croquer dans le gâteau. Ce n'est pourtant pas l'enjeu de la soirée qui justifiait le lapin posé par l'entraîneur argentin, le sacre national ne faisant plus guère de doutes depuis la victoire dans le Classique trois jours plus tôt. Édouard Michut a ainsi dû patienter jusqu'à la 72minute avant d'entrer sur la pelouse, avant d'être rejoint par Xavi Simons et El Chadaille Bitshiabu au fin fond du. L'occasion pour le grand défenseur de devenir le deuxième plus jeune champion de France de l'histoire du haut de ses 16 ans, 11 mois et 4 jours, derrière un certain Kingsley Coman.