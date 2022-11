PSG-Bayern : encore une fois

Deuxième de son groupe, le PSG se savait menacé lors du tirage de la Ligue des champions. Le sort n'a finalement pas vraiment été favorable aux Parisiens, qui devront se coltiner le Bayern Munich, pour la troisième fois en quatre éditions.

Un Choupo et au lit ?

L'histoire retiendra peut-être cette image de Christophe Galtier, le visage soudain affolé à quelques secondes du coup de sifflet final à Turin. Et de son adversaire du soir, Massimiliano Allegri, venu chambrer d'un petit geste : pour un but à l'extérieur, le PSG vient de perdre la première place de sa poule, au bénéfice de Benfica. Cinq jours plus tard, le verdict est sans appel : pendant que les Portugais défieront Bruges, certes séduisant tout au long de la phase de poules, mais novice à ce niveau, les Parisiens devront se frotter au Bayern . Clairement pas le même destin. Après des débuts poussifs, les Bavarois ont appuyé sur l'accélérateur ces dernières semaines outre-Rhin, tout en survolant un groupe impressionnant. Deuxième attaque, meilleure défense, seule équipe à six victoires lorsque l'on croise notamment l'Inter et le Barça : voilà qui vous pose la valeur d'une équipe. À l'arrivée, place donc à l'un des deux gros chocs de ces huitièmes de finale, aux côté dude la dernière finale Liverpool-Real Madrid, avec déjà beaucoup de tension de part et d'autre.Dès le coup de sifflet final mercredi dernier au Juventus Stadium, Kylian Mbappé voulait garder l'optimisme , malgré le loupé. Éliminé dès les huitièmes par le Real Madrid la saison passée, Paris n'avait pas eu l'opportunité de croiser le fer avec son nouvel ami européen. Après le Barça et Chelsea pendant ses premières années, puis le Real, en filigrane, leest donc le nouveau classique européen des Parisiens. Un Bayern qui s'était dressé sur sa route lors des deux éditions précédentes, pour une victoire partout.Au moment de disputer la belle cet hiver, chacun convoquera donc les souvenirs de son choix. Kylian Mbappé rêvera d'une Allianz Arena enneigée,… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com