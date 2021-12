PSG-ASM : Mbappé corrige Monaco

Pour son dernier match de 2021 au Parc des Princes, le PSG a fait ce qu'il s'avait faire de mieux : jouer moyennement bien et gagner grâce à Mbappé. Le Français, auteur d'un doublé face à son ancien club, a scellé le sort d'une bien triste affiche du dimanche soir (2-0). Sans être beaucoup plus séduisant, Paris reste large leader de Ligue 1.

PSG 2-0 AS Monaco

Heureusement, Mbappé est là

À Paris cette saison, il y a une chose qui ne change jamais, peu importe les circonstances. En Ligue 1 ou en Ligue des Champions, qu'il fasse grand soleil ou qu'il pleuve, avec ou sans Neymar, avec ou sans Verratti, à l'extérieur ou à domicile, avec ou sans les ultras dans le virage Auteuil du Parc des Princes — punis ce soir après leur fête très pyrotechnique lors du match face à Nantes. Une constante absolue dans l'univers Paris Saint-Germain qui porte le numéro 7, court très vite et marque des buts même quand tout autour laisse entrevoir un PSG moribond. Vous l'aurez deviné : dans cette affiche du dimanche soir face à Monaco qui clôturait la 18journée de Ligue 1, Kylian Mbappé a une nouvelle fois porté le PSG sur ses épaules (2-0), lui qui sera libre dans une vingtaine de jours de s'engager où il le veut.C'est un match qui aurait pourtant rapidement pu tourner en défaveur du PSG. Le coup d'envoi à peine donné, Marco Verratti perd un ballon inhabituel dans sa moitié de terrain, laissant Diop et Ben Yedder filer en contre-attaque. La finalité ? Une frappe sur le poteau du jeune monégasque pour sonner l'alerte dès le départ (2). Ce Paris est moins énergique que face à Bruges, plus tôt cette semaine, mais met rapidement le pied sur le ballon et se lance à l'attaque. Di Maria est en jambes. Après avoir concédé un corner, il s'insère dans la surface et bute sur Sidibé. Pas de faute, dit l'arbitre... avant d'aller consulter la vidéo. Au ralenti, le latéral français écrase le pied de l'Argentin. Penalty logique, et transformé par Mbappé, encore lui, sous les très jeunes hourras du Parc des Princes.Pas découragé par l'ouverture du score, Monaco décide de faire ce que trop peu… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com