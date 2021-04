PSG-Antonetti : fais-moi une place dans l'histoire

Alors que le PSG est toujours en lice dans toutes les compétitions à quelques encablures de défier Manchester City en demi-finales de Ligue des champions, le volubile coach de Metz Frédéric Antonetti ne s'est pas montré très fan du millésime 2021 du club de la capitale. Aigreur du vaincu ou vrai pavé dans la mare ?

8 défaites en Ligue 1, un record sous QSI

Frédéric Antonetti a le torse velu, une coquetterie sur le bout de la langue et les mots secs. Peu après la défaite de son FC Metz face au PSG (1-3), samedi, le coach grenat s'est arrêté sur le club de la capitale. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas franchement fan de l'équipe actuelle., lance-t-il en conférence de presse d'après-match.Quelque part, l'ancien coach de Nice et de Bastia pose un débat : à l'aube de se lancer dans un mois de mai XXL, puisque les Parisiens sont en demi-finales de Ligue des champions après avoir écarté Manchester United, Barcelone et le tenant du titre le Bayern Munich, toujours dans le coup en Ligue 1, à un point du leader lillois, et qualifié en demi-finales de Coupe de France où ils affronteront Montpellier, quelle place occupe cette équipe dans l'histoire du club ?À l'heure actuelle, il semble difficile de répondre à cette question, puisque le dossier est toujours en cours. C'est comme se demander si Keylor Navas est le meilleur gardien de l'histoire du club. Le Costaricien a des solides arguments, mais sa candidature aura une vraie portée quand son histoire parisienne sera terminée. Ainsi, on pourra facilement