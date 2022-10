PSG à Benfica : La MNM et peanuts

Porté par un trio offensif en état de grâce depuis plusieurs semaines, le PSG continue pourtant de poser questions dans le reste de ses lignes. Sur la pelouse de Benfica (1-1), comme face à la Juve ou au Maccabbi Haïfa, les Parisiens n'ont pas affiché une grande maîtrise du jeu, pris à plusieurs reprises par l'intensité des Portugais en première période. Pour aller au bout en Ligue des champions, il faudra que le reste du onze monte le ton.

La souffrance a-t-elle vraiment du bon ?

Des buts à la pelle, des statistiques affolantes, des records, des gestes venus d'ailleurs... Depuis le coup d'envoi de la saison, Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar se régalent et portent littéralement le PSG de Christophe Galtier. Oui, mais voilà, autour des trois virtuoses, rares sont les joueurs à se montrer à la hauteur – ou alors par intermittence –, donnant à l'ensemble un air de déjà vu. Après trois matchs de Ligue des champions, Paris repart de Lisbonne avec finalement bien peu d'enseignements sur ce qu'il vaut et ce à quoi il peut prétendre au printemps. Et c'est bien dommage, quand on possède un tel trio offensif.Un contrat à mi-temps. En trois sorties sur la scène continentale, le PSG a proposé trois périodes prometteuses, à chaque fois accolées à 45 minutes plus inquiétantes. Comme à Haïfa, c'est par le moins bon qu'ont commencé les Rouge et Bleu mercredi soir à l'Estádio da Luz., ne pouvait que reconnaître après coup Marco Verratti auprès de Canal+.Pour se sortir de ce mauvais pas, les champions de France ont appliqué une recette qu'ils connaissent par cœur : un coup de patte de l'un des ses trois attaquants (en l'occurrence une action collective merveilleusement conclue par Messi).

Messiiiiiiiiiiiiiii Quelle action parisienne, quel but ! ? #SLBPSG | #UCL pic.twitter.com/QYYlg6AkPs

— CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 5, 2022Après une demi-heure, Donnarumma totalisait pourtant déjà cinq arrêts, maintenant à flots le PSG à grands renforts de parades sur sa ligne. Un rôle de sauveur dans lequel l'Italien n'est pas forcément attendu vu le statut de son équipe, d'autant qu'à ce… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com