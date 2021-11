Przemysław Frankowski, un nouveau chapitre dans l'histoire polonaise de Lens

Przemysław Frankowski a 26 ans et un prénom qui ferait office de mot de passe inviolable. Avec sa mèche de Tintin et son allure de daron rangé, le Polonais est surtout devenu l'une des coqueluches d'un Bollaert qui a renoué avec sa "Polska touch". Piston infatigable, il a ravivé la flamme polonaise dans le bassin minier. Comme à Chicago, d'ailleurs, où il avait choisi de s'exiler contre l'avis de beaucoup. Portrait d'un type qui, sur une pelouse, file autant le tournis qu'une vodka premier prix.

La tradition du ski nordiste

Bollaert-Delelis, le 24 octobre dernier. Le Racing Club de Lens balaye Metz (4-1). En fin de match, Przemysław Frankowski est à la conclusion d'un énième mouvement collectif pour sceller la fessée artésienne. Son troisième but de la saison (il en est à quatre désormais) et sûrement l'un des plus symboliques, le club ayant ce jour-là rendu hommage au Polonais Eugeniusz Faber, 53 buts en 130 matchs sous la tunique sang et or (1971-1975)., délivre Joachim Marx, légende lensoise des années 1970.Florent Ghisolfi, coordinateur sportif du Racing, avaitdepuis son arrivée. Le pari est osé, mais rapporte déjà gros., poursuit Ghisolfi. Frankie (pour les intimes) a beau jurer qu'il n'est, tout en se réjouissantet de, l'écho de son transfert s'est propagé à travers les terrils du bassin minier, orphelin depuis le départ de Jacek Bąk en 2005.