Protégeons la Coupe de France !

La programmation de la finale de Coupe de France entre le PSG et Monaco un mercredi soir entre les deux dernières journées de Ligue 1 interroge sur la place donnée à la compétition centenaire dans le paysage du football français.

La Coupe de France marche à l'ombre

La Coupe de France version 2020-2021 doit livrer son épilogue ce mercredi soir (21h15), et il n'est pas incongru de pronostiquer que cette finale entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco ne sera pas le grand sujet de conversations entre amateurs de foot à la machine à café ou sur les terrasses hexagonales. Hasard(s) du calendrier ou non : l'affiche alléchante devrait se jouer dans un relatif anonymat, 24 heures après l'annonce de la liste des 26 Bleus pour l'Euro et du retour de Karim Benzema. Pas de chance, c'est vrai. Sauf que rien n'empêchait les grands décideurs du football français de ne pas programmer cette finale un mercredi soir, comme s'il s'agissait d'un vulgaire match en retard, entre deux dernières journées d'une Ligue 1 passionnante. Un drôle de timing pour mettre en valeur la finale d'une compétition centenaire et historique dans le paysage footballistique français (et européen). À une époque où les idées saugrenues des têtes pensantes du sport roi sont légion, il est pourtant indispensable de glorifier la Coupe de France, sans toucher à son format, afin de ne pas casser l'un des derniers liens apparents entre les professionnels, les amateurs, et surtout les passionnés.Il n'est pas simple de tirer des grandes conclusions au bout d'une édition inédite et sauvée des griffes de la crise sanitaire au début de l'année, alors que tout indiquait que la FFF allait tirer un trait dessus. Il a fallu un format un peu bâtard, avec la voie des amateurs et celle des professionnels, pour permettre à la Coupe de France d'exister au-delà des premiers tours disputés par les clubs amateurs. Un moindre mal. Reste que l'avenir de la Vieille Dame pourrait s'assombrir si la FFF et les instances continuent de la reléguer au second plan. Une finale un mercredi soir, qui fait écho à celle de 2018 entre le PSG et Les Herbiers un mardi soir, le 8 mai, sous prétexte que la journée était fériée. Cette fois, la rencontre