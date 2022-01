Promis, ces dix mecs vont exploser en 2022

Très bientôt, tout le monde ne parlera que d'eux. Alors en attendant qu'ils percent pour de bon, vous pouvez déjà vous rencarder sur leur profil, leur histoire et leurs faits d'armes. Vous ne pourrez pas dire que vous n'étiez pas prévenus.

Amir Richardson (milieu de terrain, Le Havre, 19 ans)

Khvicha Kvaratskhelia (ailier gauche, Rubin Kazan, 20 ans)

Autant évacuer le sujet d'emblée : tout commence par une sombre histoire de cocaïne. Au milieu des années 1980, Micheal "Sugar" Ray Richardson régale en NBA, mais est banni à vie par la ligue à cause de son addiction. Le Texan de naissance pose donc ses bagages en Europe, et notamment en France, où il remporte un titre de champion à Antibes en 1995 sous les ordres d'un certain Jacques Monclar. À quelques bornes de là, son fils Amir naît le 24 janvier 2002. D'abord formé à Nice, le fiston rejoint Le Havre en 2019. Et il pousse vite. Du haut de son mètre 95, il a éclaboussé la première partie de saison de Ligue 2 après une préparation estivale de haut niveau. Titulaire indiscutable à seulement 19 ans, le milieu de terrain est déjà le deuxième joueur de champ le plus utilisé par Paul Le Guen. En plus de son grand gabarit, il est reconnaissable à sa conduite de balle, aussi douce et fluide qu'un bon morceau de bûche glacée. Déjà capé avec les Bleuets U20, il peut aussi jouer pour le Maroc et les États-Unis. Mais quelque chose nous dit qu'Amir finira par faire vibrer la France. Sûrement pour venger son homonyme, seulement sixième de l'édition 2016 de l'Eurovision.À vos souhaits. Certes, le nom du jeune Géorgien est compliqué à lire (prononcez Rvicha Kvaratsrélia), mais il devrait rapidement être sur toutes les lèvres. Tout juste élu joueur géorgien de l'année 2021, il est déjà une pièce maîtresse de la sélection orchestrée par Willy Sagnol. Et quand on le voit… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com