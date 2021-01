So Foot • 01/01/2021 à 14:00

Promis, ces dix joueurs vont exploser en 2021

Ils sont jeunes, ils sont doués et ils vont faire de 2021 leur année en la rendant plus belle. Eux, ce sont les dix joueurs de moins de vingt ans qui n'ont pas encore vraiment percé et qu'il va falloir regarder.

Rhys Williams (19 ans, Liverpool)

Comment se passe la vie sans Van Dijk ?

Son année 2020 chez les pros : Deux matchs en championnat (dont une titularisation), deux titularisations en Coupe de la Ligue et six matchs en C1 (dont trois titularisations).

Mario Stroeykens (16 ans, Anderlecht)

Mario Stroeykens (2004) vient de signer son premier contrat professionnel avec Anderlecht.

Signé Jürgen Klopp. Le 16 décembre dernier, Rhys Williams fait sa toute première apparition en Premier League contre Tottenham. Et quelle présence... En une mi-temps, le défenseur cache dans sa poche Harry Kane. Qui se replace du côté de Fabinho après l'entracte, afin d'éviter cet inconnu bourré de talent et de sérénité.et: en quelques mots, son entraîneur a éclairci les points forts de l'arrière anglais déjà entrevus en League Cup ou en Ligue des champions. Sélectionné avec les U21 des, le Britannique a fait oublier le temps de quelques matchs la blessure de Virgil van Dijk. De là à former une charnière centrale avec le Néerlandais chez les, lorsque ce dernier sera rétabli ?À quatorze piges, il tombait d'accord avec Anderlecht pour son premier contrat professionnel. À quinze, sa signature était officialisée. À seize, il devrait bientôt prendre part à sa première rencontre avec Anderlecht... avant beaucoup d'autres ? Tout porte à le croire, au vu des qualités du gamin.