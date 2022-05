Prolongation de Mbappé au PSG : quelles conséquences économiques ?

Le feuilleton a duré plus d'un an mais finalement, après de nombreux rebondissements, Kylian Mbappé a décidé de prolonger jusqu'en 2025 au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a réussi à conserver sa pépite, au prix sûrement d'un contrat en or massif. Mais cette décision aura aussi des conséquences économiques plus que positives.

De l'argent pour le fisc

L'Espagne y croyait, elle devra se faire une raison. Alors que le toujours bien informé Tariq Panja, journaliste au, parlait d'une offre à 25 millions d'euros net par an assortie d'une prime à la signature de 130 millions d'euros du côté madrilène, Mbappé a privilégié la continuité et la voie du patriotisme. Mais à quel prix ? Le contrat n'a pas été dévoilé et rien n'est sorti, mais il y a fort à parier que le montant touché par Mbappé pour ces prochaines saisons devrait être sensiblement le même que ce qu'il aurait pu toucher en portant le maillot de la Maison Blanche.De l'autre côté des Pyrénées, on annonce même la couleur. Le contrat au PSG serait quasiment le même que celui qu'il aurait pu toucher au Real. Donc aucune raison financière ici, juste un désir de continuité et une possibilité de devenir une pièce maitresse de l'appareil parisien, en étant écouté et sondé pour toutes les décisions sportives. Mbappé n'aurait - et cela est dit au conditionnel - pas choisi le PSG pour devenir le footballeur le mieux payé de la planète mais pour tenter de marquer l'histoire, de remporter (enfin) une coupe d'Europe et avoir la possibilité, en 2024, de participer aux Jeux Olympiques de Paris.Pour autant, même s'il ne veut et n'a pas voulu parler de gros sous, sa décision de prolonger l'aventure avec les Rouge et Bleu n'est pas sans conséquences économiques. Déjà, et cela pourra apparaître évident, son salaire va rapporter beaucoup aux caisses de l'État. En supposant un contrat de 50 millions d'euros par an, le fisc et les caisses d'allocations pourraient récolter au moins 60 millions d'euros, entre les cotisations salariales, les charges patronales et les impôts sur le revenu. 60 millions d'euros, à titre de comparaison, c'est le budget du plan vélo mis en place par le gouvernement en 2020 pour favoriser l'usage de la bicyclette, ou encore le coût du contrôle du pass sanitaire lors de la pandémie de Covid-19.Bien évidemment, c'est sans compter sur les probables exonérations, optimisations et crédits d'impôt que tout Lire la suite de l'article sur SoFoot.com