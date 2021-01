Profitons de Memphis Depay à l'Olympique lyonnais

Auteur d'un doublé cette semaine contre Lens, Memphis Depay a encore porté l'OL ce week-end sur la pelouse de Rennes. Sans être étincelant, le numéro 10 lyonnais n'aura eu besoin que de trois minutes pour briller deux fois (un but, une passe décisive) et offrir un point inespéré à son équipe. Ceux qui voulaient le laisser filer cet hiver pour éviter de le voir quitter gratuitement Lyon l'été prochain ont tout faux : le Néerlandais doit et va rester chez les Gones jusqu'à la fin de saison. Profitons.

Vidéo

Le visage fermé, sans un sourire, Memphis Depay se fraie un chemin entre les mimines tendues par ses coéquipiers pour se replacer dans le rond central du Roazhon Park. Celui qui vient d'allumer sa télé ne peut pas le deviner, mais le numéro 10 lyonnais vient de décrocher quelques mâchoires en marquant un but fabuleux. Un bijou, dira son entraîneur Rudi Garcia après la rencontre. Un enchaînement magique contrôle de la poitrine-volée du droit, sous les regards impuissants d'Adrien Truffert et Steven Nzonzi, pour tromper Romain Salin et relancer le suspense d'une partie qui semblait quasiment jouée.Hors de question pour Memphis d'être heureux ou de se boucher les deux oreilles, comme le veut sa traditionnelle célébration : l'OL est mené sur la pelouse de Rennes, et il a un statut de leader à assumer. Dans la foulée, Depay prend (encore) les choses en main, adressant un petit signe à Jason Denayer pour lui demander de monter sur un coup franc anodin le long de la ligne, avant de déposer sur le crâne du défenseur belge un amour de centre. 2-2, Lyon est sauvé et tout le monde oubliera cet ultime corner foiré du Néerlandais. Car il s'agit maintenant pour tout le monde de profiter des derniers mois de Memphis Depay sous le maillot lyonnais, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com