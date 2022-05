information fournie par So Foot • 03/05/2022 à 06:00

Professeur Raúl Albiol

À 36 ans, Raúl Albiol est devenu le joueur espagnol le plus âgé à jouer en Ligue des champions, et les années ne semblent pas le heurter. Ou peut-être même mieux : comme le bon vin, le défenseur central de Villarreal se bonifie en vieillissant.

Plaisir d'offrir, joie de recevoir

Mardi soir à l'Estadio de la Ceramica, les tribunes seront garnies d'anciennes gloires : Joan Roman Riquelme, Marcos Senna, Santi Cazorla, Robert Pirès... Au milieu de ces quadragénaires, issus pour certains de la génération dorée de 2006, dernière à avoir atteint des demi-finales de Ligue des champions avec le Sous-Marin jaune, un défenseur de 36 balais incarne en quelque sorte la relève. Le brassard au bras, Raúl Albiol est le dernier rempart d'une équipe de Villarreal qui atteint pour la seconde fois de son histoire ce stade de la compétition. Et tout comme toute la ville de 50 000 habitants, le défenseur central rêve de vivre une finale de Ligue des champions, à Saint-Denis, là où 16 ans avant, lesauraient déjà aimé avoir rendez-vous., s'amusait le vétéran.Homme du match côté Villarreal lors de l'aller à Anfield, Raúl Albiol fait en tout cas tout son possible pour se rendre au Stade de France. Et y emmener ses copains, lui le bon leader d'un club qui pêche encore par manque d'expérience de…